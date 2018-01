Valverde destaca vitória contra Sociedad, mas 'cobra' sua equipe: “Podemos fazer melhor ainda”

(Foto: Soccrates Images/Getty Images)

Na rodada de encerramento do primeiro turno do Campeonato Espanhol, o Barcelona viajou para enfrentar a Real Sociedad no Estádio Anoeta e venceu mais uma no campeonato. Após sair perdendo por 2 a 0, a equipe do técnico Ernesto Valverde contou com gols de Paulinho, Messi e Suárez duas vezes para virar a partida e vencer por 4 a 2, acabando com o tabu de vitórias no estádio da Sociedad. Depois da partida o técnico Valverde se mostrou muito contente com a situação da sua equipe que agora lidera o campeonato com 51 pontos, nove a mais que o vice-líder Atlético de Madrid.

Muito contente com a boa fase da sua equipe, Ernesto Valverde falou sobre a partida complicada contra a Sociedad, que sempre complica quando joga em casa, mas elogiou a reação da sua equipe que sempre acreditou para virar o jogo. “Foi complicado. O 2 a 1 ajudava a nossa situação e depois do intervalo fomos determinados a fazer a pressão mais alta e irmos ao ataque. O melhor é que acreditamos que podíamos vencer num campo difícil e contra um rival que joga um bom futebol”, destacou o técnico.

Ernesto Valverde também lembrou que o Barcelona sempre tem dificuldades de jogar no Estádio Anoeta, mas felizmente conseguiu quebrar o tabu de vitórias e conseguiu uma grande virada para acabar com jejum. “Nós acabamos com o jejum que não ganhávamos neste estádio desde muito tempo e estou contente por como conseguimos fazer isso virando depois de dois gols”, salientou.

O técnico catalão ainda fez questão de dar elogios ao rival que fez um grande primeiro tempo aonde chegou a abrir 2 a 0 sobre os líderes do campeonato. “A partida teve muitas leituras. A Sociedad esteve melhor que nós em muitos momentos da primeira etapa, mas eles tiveram efetividade e nós nos abalamos com os gols pela sensação de que é difícil vencer aqui. Custava-nos sair da pressão deles, pois é uma boa equipe e nos causaram perigo”, analisou Valverde sobre os rivais.

Outro ponto determinante para Valverde foi o gol de Paulinho no final do primeiro tempo, que deu um ânimo a mais para a equipe blaugrana voltar para o segundo tempo com mais gana de empatar a partida. “Cada gol tem seu mistério. O gol antes do intervalo foi muito importante para termos a sensação de estarmos perto no placar. Eles também sentiram o golpe com os gols sofridos. Depois do empate nós fomos para ganhar o jogo”, completou o comandante.

Sobre a grande vantagem de nove pontos para o vice-líder do Campeonato Atlético de Madrid e 19 pontos do principal rival Real Madrid, Valverde garantiu que a diferença não é nada e o Barça precisa continuar somando pontos jogo após jogo. “Falar é livre. Cada um pode pensar o que acredita que seja melhor, mas os pontos precisam ser conquistados a cada semana. Isto não é matemática, onde se fizer 51 pontos no primeiro turno terminará com 102. Não. Muitas coisas influenciam. Se podem perder pontos em muitos casos, mas ainda sim queremos dar a impressão de que somos uma equipe difícil de ser batida. A vantagem é importante, mas acho que os rivais não dão a Liga como perdida”, enfatizou o técnico sobre a enorme vantagem.

Na entrevista de Valverde, o técnico também foi lembrado das duas derrotas sofridas para o Real Madrid na Supercopa da Espanha, em agosto. O técnico explicou que a estratégia foi sempre pensar em cada jogo e não em longo prazo, mas também muito disto se deve a força do seu elenco que ficou muito unido numa situação difícil. “Não traçamos grandes metas, estar indo sempre passo a passo nos ajudou a conduzir uma dinâmica. O fato de nos manter juntos foi fundamental e podemos fazer melhor ainda”, afirmou o treinador sobre a grande fase.

Questionado sobre a ausência de Andrés Iniesta que ficou o tempo todo no banco de reservas, Valverde explicou que o capitão foi poupado para não se desgastar muito pelo excesso de jogos do Barça e também pela situação do gramado que ficou muito pesado com a chuva. “Temos muitas partidas agora. Também era um jogo com circunstâncias especiais, como o campo pesado pela chuva. Por isso coloquei André Gomes para fechar o lado direito que era muito forte com Odriozola, Prieto e Canales. Iniesta não tem nenhum problema, ele está bem”, declarou Valverde sobre a situação do capitão.

O Barcelona voltará a campo já na próxima quarta-feira (17), onde enfrentará o Espanyol pela Copa do Rei da Espanha. A partida será às 18h, no RCDE Stadium, onde as duas equipes farão o derby catalão em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa do Rei.