Messi perde pênalti, Espanyol vence Barcelona e abre vantagem na Copa do Rei

INCIDENCIAS: Jogo de ida válido pela fase quartas de final da Copa do Rei. Partida realizada no estádio Cornellà-El Prat.

Com gol nos minutos finais, o Espanyol venceu o Barcelona por 1 a 0 no dérbi catalão, na tarde desta quarta-feira (17), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei. Em noite pouco inspirada, Messi perdeu pênalti e o Barça perdeu a invencibilidade de 29 jogos na temporada.

O Barcelona não perdia desde agosto de 2017 e, neste período, foram 29 jogos de invencibilidade. O Barça teve a chance de manter a série invicta e abrir vantagem na Copa do Rei, mas o goleiro Diego López defendeu a cobrança de pênalti de Messi. Na reta final da partida, Melendo marcou o gol da vitória aos 43 minutos e o Espanyol venceu o dérbi catalão pela Copa do Rei.

Messi perdeu pênalti e a chance de colocar o Barça em vantagem no dérbi catalão (Foto: Getty Images)

Primeiro tempo com um dérbi tenso

Durante o primeiro tempo, o Barcelona teve mais posse de bola e criou mais oportunidades, mas poucas delas foram chances de gol. A tensão em campo deixou as equipes mais cautelosas e ninguém queria se arriscar.

Apesar da tensão, o Barcelona teve as melhores chances e, por pouco, não abriu o placar. Busquets, em chute desviado, obrigou o goleiro Diego López a fazer a defesa mais difícil do primeiro tempo, e Denis Suárez perdeu a chance mais clara da partida, mantendo o zero no placar.

Denis Suárez lamenta ter perdido a chance mais clara do primeiro tempo (Foto: Getty Images)

Messi perde pênalti e Espanyol marca no fim

O Barça voltou para o segundo tempo disposto para definir a partida, mas perdeu duas chances cruciais com Messi. Primeiro, o argentino acertou belo chute de fora da área, mas Diego López defendeu. Na segunda chance, o goleiro do Espanyol pegou o pênalti e manteve o zero no placar.

Somente no final do segundo tempo que o Espanyol conseguiu colocar pressão no Barcelona. Navarro levou perigo em cobrança de falta, mas Cillessen salvou o Barça. Porém, aos 43 minutos, o goleiro nada pôde fazer. Vermealen afastou mal, Gerard recebeu na frente e cruzou para Melendo bater de primeira no canto e marcar o gol da vitória.