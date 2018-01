Valverde lamenta derrota para Espanyol: "Tivemos a partida dominada"

Google Plus

Ernesto Valverde, técnico do Barcelona, concedeu entrevista após a derrota para o Espanyol e demonstrou tranquilidade, mesmo tendo quebrado a sequência de 29 jogos sem perder e estando em desvantagem para o confronto das quartas de final da Copa do Rei.

Perguntado sobre o que pode ter dado errado depois de uma sequência de boas atuações, Valverde comentou que não mudou o planejamento: “Tentamos fazer o mesmo de sempre, dominar a partida e conduzi-la da nossa forma. Eles se defenderam bem e conseguiram acertar na jogada do gol. No fim foi uma questão de acerto. Precisamos virar”, justificou.

Valverde ressaltou que o Barça teve o jogo sob controle durante a maior parte do tempo, mas que faltou acertar na hora da finalização: “Às vezes parece que sente mais pelo ambiente do que pelas ocasiões. Nosso goleiro não precisou trabalhar muito, eles esperaram atrás e fecharam os espaços. Era difícil, mas controlávamos o jogo, mas não acertamos nas ocasiões que tivemos. A defesa do pênalti reanimou a torcida”, comentou.

Apesar da derrota, a atuação agradou ao comandante, que elogiou seu time: “Gostei muito do time porque teve uma boa atitude. O campo estava difícil para tabelar. Tentamos fazer o que sabemos, mas tem que aceitar algumas coisas. O Espanyol se defendeu, correu e precisamos parabenizá-lo. Os esperamos em uma semana no Camp Nou”.

Para finalizar, pediu o apoio da torcida blaugrana na jogo de volta: “Cada torcida tenta ajudar para que seu time supere momentos de dificuldades. Esperamos que semana que vem seja como foi aqui. Será um jogo bonito”.

Sergio Busquets também falou sobre a perda da invencibilidade e sobre o jogo de volta: “Sabíamos que uma hora ia acontecer, tentamos atrasar o máximo possível, mas hoje não foi possível. O bom é que temos o próximo jogo para remontar. Temos a sorte de decidir em casa e precisamos que ir para vencer ou vencer”, afirmou.

Antes do duelo decisivo contra o rival, o Barça encara o Real Bétis fora de casa no domingo (21), pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.