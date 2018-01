Sergi Roberto amplia vínculo com Barcelona e terá cláusula de R$ 1,97 bilhões

Foto: Noelia Déniz/VAVEL

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Barcelona acertou a renovação do contrato do versátil Sergi Roberto nesta sexta-feira (19). O jogador chegou a um acordo junto do clube que o manterá na equipe blaugrana até 30 de junho de 2022, com cláusula de compra fixada no surpreendente valor de € 500 milhões (cerca de R$ 1,97 bilhões). A data e o local para o seu evento oficial de assinatura do novo contrato serão anunciados nos próximos dias.

Formado em La Masia, Sergi chegou ao Barcelona com apenas 14 anos, estreando oficialmente com a equipe principal no dia 10 de novembro de 2010, em uma vitória da Copa do Rei por 5-1 contra Ceuta no Camp Nou. Ele continuaria se alternando entre a equipe B e a principal do time catalão até 2013, quando foi efetivamente integrado ao elenco principal do clube.

Sergi Roberto conquistou quatro títulos da La Liga, duas Uefa Champions Leagues, quatro Copas do Rei, quatro Supercopas da Espanha, duas Supercopas da Uefa e dois Mundiais de Clubes da Fifa, contando ao todo 178 partidas com o Barça, com 7 gols marcados. Na atual temporada, ele tem sido bastante utilizado por Ernesto Valverde, jogando 25 jogos, contando todas as competições que o clube disputa.

Gol de Sergi Roberto em cima do PSG (Foto: Getty Images/Laurence Griffiths)

Podendo atuar como lateral direito ou no meio campo, Sergi Roberto teve como momento mais memorável vestindo a camisa blaugrana no dia 8 de março de 2017, no diante do Paris Saint Germain válido pelas oitavas de final da Uefa Champions League na última temporada, na qual ele marcou o sexto gol na remontada do Barça pelo placar de 6 a 1 no Camp Nou, após ter sido derrotado na semana anterior pela equipe francesa por 4 a 0 em Paris.

A renovação do contrato de Sergi Roberto segue o anúncio da extensão do zagueiro Gerard Piqué, anunciado na última quinta-feira (18), que também renovou até 2022 com o mesmo valor em sua cláusula de compra.