Jornalista italiano crava: Internazionale acerta empréstimo de Rafinha junto ao Barcelona

Google Plus

Rafinha busca recomeço na carreira após sofres com lesões nos últimos anos (Foto: Mireia Carcole/VAVEL)

Segundo informações de Gianluca di Marzio, renomado jornalista italiano que trabalha na emissora Sky Sports, a Internazionale acertou o empréstimo do meio-campista brasileiro Rafinha Alcântara nesta sexta-feira (19) junto ao Barcelona. As negociações pareciam ter esfriado nos últimos dias, mas houve um desfecho positivo para ambas as partes.

De acordo com informações do jornalista, o clube blaugrana aceitou emprestar o jogador aos nerazzurri gratuitamente por seis meses. O acordo inclui possibilidade de compra fixada no valor de € 35 milhões (mais alguns bônus que podem fazer chegar a € 40 milhões).

Rafinha vem sofrendo com muitas lesões sérias durante a sua carreira, o que tem dificultado o seu crescimento como jogador. Na temporada atual, jogou apenas 15 minutos pelo Barça, na última partida, diante do Espanyol, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Rei.

Rafinha durante treino do Barcelona

O jogador chega à Inter para reforçar um setor importante do time, já que o técnico Luciano Spaletti pede sempre muito dos seus meio-campistas. No último mês, os jogadores desse setor caíram bastante de rendimento e, consequentemente, o desempenho da equipe deixou a desejar.

Rafinha também pode jogar aberto pela direita, outra função um pouco carente no elenco. O titular do setor no esquema tático 4-2-3-1 do time interista é o italiano Antonio Candreva, que vem sendo criticado pela torcida.

O brasileiro será o segundo reforço da Internazionale nesta janela de transferências de janeiro. O primeiro que chegou foi o zagueiro argentino Lisandro López, vindo do Benfica, também por empréstimo (os nerazzurri pagaram cerca de € 500 mil), com direito de compra avaliado em € 9 milhões.

No clube, ele vai encontrar outros três brasileiros: o zagueiro Miranda, o lateral-esquerdo Dalbert e o atacante Éder, que se naturalizou italiano e tem sido convocado constantemente para a Seleção Italiana.