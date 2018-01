Barcelona emite comunicado para negar rumores de acordo com Griezmann

Google Plus

Griezmann é o principal nome do setor ofensivo do Atlético de Madrid (Foto: Noelia Déniz/VAVEL)

O Barcelona emitiu um comunicado oficial, na manhã deste sábado (20), para negar os rumores de acordo com o atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid.

"O FC Barcelona nega veementemente a informação que apareceu ao longo das últimas horas em diferentes meios de comunicação sobre o jogador do Atlético Madrid, Antoine Griezmann, e um suposto acordo com o nosso clube", dizia a nota, publicada no site oficial da agremiação.

Os jornais Mundo Deportivo e Sport publicaram, também neste sábado, que o jogador francês chegaria ao Barça após o fim da atual temporada e vestiria a camisa 7, que está vaga desde a saída do meia Arda Turan para o clube turco Basaksehir.

Ainda segundo os diários espanhóis, o meia brasileiro Philippe Coutinho, principal contratação do time blaugrana nesta janela de transferências, assumiria a camisa 14, número que atualmente pertence ao argentino Javier Mascherano. O volante/zagueiro deve deixar o Barça ainda neste mercado de janeiro.

Griezmann segue no Atlético

Principal nome ofensivo do Atlético de Madrid, Griezmann não faz grande temporada. O atacante contabiliza oito gols e sete assistências em 24 jogos pelo clube colchonero.

Líder isolado da La Liga – nove pontos de distância do Atlético de Madrid, segundo colocado –, o Barcelona entra em campo neste domingo (21), às 17h45 (de Brasília). Os comandados de Ernesto Valverde enfrentam o Betis, em Sevilha, pela 20ª rodada do certame.