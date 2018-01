Diego Costa sofre lesão muscular e desfalca Atlético de Madrid por até dez dias

Foto: Getty Images

O site oficial do Atético de Madrid confirmou a lesão do atacante brasileiro, naturalizado espanhol, Diego Costa neste domingo (21). De acordo com o comunicado emitido pelo clube, a lesão se trata de um estiramento múscular. Durante a partida válida pelo Campeonato Espanhol 2017/18 neste último sábado (20) contra o Girona, Diego foi substituido no segundo tempo exibindo um desconforto múscular.

O sergipano havia dado uma assistência para o seu companheiro de ataque Antoine Griezmann abrir o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Porém do banco de reservas, viu seu time tomar o empate e deixar passar a chance de encostar no lider Barcelona.

Desde a sua volta ao Atleti em suas cinco atuaçõs Diego já balançou a rede três vezes, e serviu de garçom ao seus companheiros em duas ocasiões. A tendência é que o atacante de 29 anos desfaque a sua equipe durante 10 dias. Dessa forma, o jogador assistirá com junto a torcida a decisão que o Atlético de Madrid fará pela Copa del Rey na próxima terça (23).

Os colchoneros irão até a Andaluzia enfrentar o Sevilla. No primeiro jogo, Diego viu sua equipe ser derrotada por uma equipe espanhola pela primeira vez em atuações no novo estádio Wanda Metropolitano. O placar do jogo foi de 2 a 1 para os rojiblancos​.