Celta de Vigo vence de virada o Real Sociedad e garante segunda vitoria seguida na La Liga

Pela 20ª rodada da La Liga, o Real Sociedad recebeu no seu estádio o Celta de Vigo, nesse domingo (21). Visando se afastar da parte de baixo da tabela, o time da casa até saiu na frente, mas tomou a virada no segundo tempo e agora agrega três derrotas consecutivas se fixando na 15ª posição. Enquanto os célticos chegaram no estádio Anoeta com confiança após a vitoria na última rodada, e conseguiu sair da partida com os três pontos, garantindo um sétimo colocado momentâneo - já que o Eibar e o Real Betis irão jogar ainda pela rodada, com possibilidades de ultrapassar o Celta na tabela.

Os 30 primeiro minutos de jogo começou agitado, logo aos 10 minutos em um cruzamento de Xabi Prieto, o brasileiro Willian José balançou as redes em uma cabeçada no canto do gol de Rúben Blanco. Mas o la real não conseguiu se manter na frente durante muito tempo e aos 20 minutos em toque de mão de Juanmi dentro da área, Iago Aspas deixou tudo igual no placar na cobrança do pênalti. O alto número de faltas no primeiro tempo provocou mais um pênalti, dessa vez a favor ao Sociedad, mas o artilheiro brasileiro que abriu o placar do jogo desperdicou a chance de colocar seu time de volta na frente do placar, acertando a trave na cobrança.

No segundo tempo o time da casa chegava mais ao ataque porém não conseguia ameaçar o goleiro rival. Com isso, aos 30 minutos o Celta conseguiu de uma bola parada de escanteio virar a partida. Em cobrança de Daniel Wass o uruguaio Maxi Gomez cabeceou no canto inferior esquerdo do goleiro Gerónimo Rulli e virou a partida para os celestes. Logo na sequencia Illarramendi, Willian José e Adnan Januzaj tentaram em diferentes lances empatar o jogo, mas o Sociedad não conseguiu marcar e o Celta de Vigo garantiu os três pontos.

Na próxima rodada do espanhol o Real Sociedad irá na tarde do sábado (27) até o Estádio de La Cerámica buscar uma difícil vitoria contra o Villarreal. Enquanto o Celta receberá no seu estádio na outra segunda feira (29) o Real Betis, em um confronto direto pela próximidade da zona classificatória para a Uefa Euro League.