Real Madrid na liderança e Bétis 'surpreendendo': confira as médias de público na La Liga

Torcida do Bétis vem se mostrando presente demais na temporada | Foto: Juan Ignacio Lechuga/VAVEL

A torcida do Real Bétis vem surpreendendo até aqui no Campeonato Espanhol. Apesar da campanha irregular do time, que está na 11ª posição na tabela, os torcedores seguem apoiando e marcando presença no estádio. O Benito Villamarín tem uma média de 46170 torcedores por jogo, sendo o quarto maior público da competição, atrás apenas de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, nesta ordem.

Equipes como o Villarreal (17664 presentes) e o Sevilla (33119), que têm feito campanhas na parte de cima da tabela nos últimos anos, ficam para trás quando o assunto se refere à média de público. Nem mesmo o Valencia (39277 mil), que faz uma temporada muito boa, consegue igualar os números da equipe verde e branca. O Athletic Bilbao, tradicional por sempre levar ótimos públicos ao estádio, vem na quinta posição com 41494 de média.

O Bétis tem um público acumulado de 507868 mil presentes, bem maior que do Sevilla, que é da mesma cidade. Mas um ponto que é necessário levar em conta é que o rival ainda não enfrentou os cinco primeiros colocados em seu estádio, o Ramon Sánchez Pizjuán, jogos que certamente levariam mais espectadores.

Foto: Soccrates Images/Getty Images

Quem lidera o quesito é o Real Madrid, com um público acumulado de 756157 presentes nos 11 jogos que fez no Santiago Bernabéu, média de 68742 por jogo. O Barcelona vem em segundo com 495425 de público total e média de 61928 por partida.

O maior público do campeonato foi no El Clásico disputado em Madrid em dezembro de 2017, com 80264 presentes no estádio merengue. A dupla de gigantes está envolvida nos 10 maiores públicos da La Liga. O Bétis registrou a maior assistência em sua casa no último domingo (21) quando sofreu uma sonora goleada para o Barça por 5 a 0. Confira as médias completas abaixo.

Foto: Reprodução

*Jogo entre Barcelona e Las Palmas no Camp Nou não foi contabilizado, já que foi com portões fechados