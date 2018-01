Com direito a 'gol relâmpago', Sevilla volta a vencer Atlético e avança às semis da Copa do Rei

Mesmo com atuações irregulares, o Sevilla segue vivo em todas as competições que disputa. Nesta terça-feira (23), a equipe rojiblanca eliminou o Atlético de Madrid da Copa do Rei 2017/18. Após vencer o jogo de ida por 2 a 1 fora de casa, a situação era, de certo modo, "confortável". Porém, sem querer saber disso, a equipe venceu por 3 a 1, com gols de Escudero, com menos de 30 segundos, Banega e Sarabia. Griezmann fez o único tento colchonero.

As duas equipes retornam aos gramados no final de semana. No domingo (28), o Sevilla recebe o Getafe, às 15h30 (de Brasília), enquanto, também no domingo, só que às 13h15 (de Brasília), o Atlético, que ainda persegue o líder Barcelona, recebe o Las Palmas no Wanda Metropolitano.

O início de confronto no Ramon Sanchez Pizjuan não poderia ter sido melhor para os donos da casa. Com menos de 30 segundos jogados em Sevilha, os rojiblancos saíram na frente, quando, após roubada de bola, a equipe trocou passes pela direita, até a bola chegar em Sarabia, que cruzou e o lateral-esquerdo Escudero finalizou bonito, de primeira e de direita, sem chances para Moya: 1 a 0 Sevilla. Começo perfeito.

Só que depois disso, mais uma vez o Sevilla sofreu na parte defensiva, vendo o Atléti perder boas chances. Porém, se de um lado foi bonito, no outro foi ainda mais. Após lançamento de Lucas Hernandez, Gameiro ajeitou muito bem de peito, Griezmann dominou fora da área e acertou um lindo chute de direita, encobrindo Sergio Rico: 1 a 1. Depois disso, nada de mais importante aconteceu e a classificatória ainda estava em aberto.

Parece que os colchoneros não aprenderam com o gol sofrido logo cedo. Assim como na primeira etapa, mais uma vez os donos da casa marcaram logo cedo, quando Banega cobrou muito bem o pênalti, no cantinho de Moya: 2 a 1 Sevilla.

Depois disso, o Atléti se lançou como pôde para o ataque, colocando uma grande quantidade de atacantes. Porém, quem se aproveitou da situação do jogo foi o Sevilla, que matou o jogo, quando, após erro no meio, Vázquez deu ótimo passe para Sarabia, que avançou pela direita, invadiu a área e finalizou cruzado, classificando os rojiblancos: 3 a 1 Sevilla. Mais uma eliminação para os comandados de Diego Simeone, que, inclusive, foi expulso.