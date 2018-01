Simeone destaca mérito do Sevilla após eliminação: "Aproveitaram as chances"

Foto: Divulgação / Atlético de Madrid

Diego Simeone concedeu entrevista coletiva após o revés contra o Sevilla, nesta terça-feira(25) no estádio Ramón Sánchez Pizjuán. El Cholo fez uma ánalise do duelo."O Sevilla teve mérito nas duas partidas e avançou para a semifinal de forma justa. Acredito que eles aproveitaram as chances nos dois jogos. Isso os levaram a ser mais confortáveis no playoff. Tivemos chances para avançar, mas o desempenho do Sérgio Rico foi muito bom", ressaltou o treinador argentino.

O meio campo Koke também comentou a eliminação dos colchoneros. O jogador fez questão de destcar o espírito de superação da equipe."Vamos levantar, porque essa equipe sempre se redimiu .Temos de estudar os erros que cometemos e melhorar. Vamos lutar o máximo possível na Liga Europa e na La Liga, pois temos chances", afirmou o meia.

O volante do Atleti elogiou o Sevilla após a derrota por 3 a 1. "Eu acho que eles foram melhores e devemos felicitá-los. Quando é um rival é melhor e eles ganham você, é o que você tem que fazer ", concluiu Koke.