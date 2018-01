Promotoria pede um ano de prisão a lateral Lucas Hernández por descumprimento de ordem

Foto: MB Media/Getty Images

Após quebrar a sentença de distanciamento da esposa, o jogador Lucas Hernandéz teve pela promotoria o pedido de um ano de prisão. O jogador do Atlético de Madrid foi visto no dia 13 de junho de 2017 junto com a sua esposa, Amélia Lorente, no aeroporto Madrid-Barajas após chegarem de Miami onde passavam a lua de mel.

Lucas foi preso e colocado as ordens do Tribunal de Violência a mulher de Madrid. Enquanto a moça foi identificada mas não detida já que o tribunal ainda não tinha notificado a sua restrição. Além da condenação de prisão, a promotoria em uma carta solicita a obrigação do cumprimento de pena de proibição de comunicação e próximidade a sua parceira.

O jogador foi preso em fevereiro do ano passado após agreções a essa sua esposa - na época ainda namorada - mas foi liberado horas seguintes. Poucos dias depois no mesmo mês eles se envolveram em uma briga e foram acusados de maus tratos em âmbito familiar. A justiça delimitou aos dois uma distância de 500 metros um do outro como punição, além de trabalhos comunitarios durante um mês.