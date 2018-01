Leganés surpreende Real no Bernabéu e garante vaga inédita nas semifinais da Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida válida pela volta das quartas de finais da Copa do Rei, realizada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Após golear o Deportivo La Coruña no último domingo (21) e pestanejar no Campeonato Espanhol, o Real Madrid voltou a campo nesta quarta (24), diante do Leganés, em jogo válido pela volta das quartas de finais da Copa do Rei, sobre seus domínios. Apesar do resultado positivo na partida de ida, a equipe foi aquém e não conseguiu a classificação em pleno Santiago Bernabéu e foi eliminada pelo Leganés, dando adeus a Copa do Rei.

Novamente prezando por uma equipe alternativa, os comandados de Zinédine Zidane saíram na frente no duelo após vencer por 1 a 0 no Municipal de Butarque, com gol único de Marco Asensio. Entretanto, não conseguiu fazer a manutenção do resultado e com gols de Eraso e Gabriel Pires, foi eliminado no jogo da volta em casa, aumentando a frustração e o descontentamento dos torcedores.

A equipe merengue volta aos gramados no próximo sábado (27), contra o Valencia, no Mestalla, às 12h15. Os pepineros voltam a campo neste domingo (28), contra o Espanyol, em casa, às 8h00.

Com gols de Javier Eraso e Gabriel Pires, Leganés vence Real no Bernabéu | Foto: Javier Soriano/Getty Images

Primeiro tempo atípico: Leganés sai na frente no placar e teve as melhores chances

A equipe da região metropolitana de Madrid conseguiu contrapor o jogo propositivo merengue, sendo dono das melhores ocasiões de gols na primeira etapa. Recebia o apoio de seus extremos do campo - Amrabat e El Zhar - para gerar profundidade.

Logo aos 4 minutos, em cobrança de falta, Beauvue conseguiu tirar da barreira e chutar na trave direita de Casilla, sendo o primeiro lance de perigo da partida.

Em campo, um Real Madrid completamente atípico, displicente e nulo na criação das jogadas. Não conseguia ser produtivo e viu seu rival local abrir o marcador: aos 31 minutos, Sérgio Ramos inverteu o jogo para Achraf, que devolveu para Nacho. O zagueiro espanhol em 'apagão', esqueceu-se da bola e viu Javier Eraso mandar um forte chute de fora da área, abrindo o marcador.

Ainda nos minutos finais do primeiro tempo, o avançado Beauvue ainda encaixou um voleio perigoso à meta mandante. Um caos total nos primeiros 45 minutos.

Real Madrid irreconhecível: equipe merengue cedeu a classificação em casa

Na segunda etapa, em poucos minutos após retornar a campo, o Real Madrid conseguiu empatar: aos 46', Lucas Vázquez avançou em diagonal e tocou para Benzema, que encobriu o goleiro e empatou a partida, recolocando a equipe merengue no jogo.

Insistente, o Leganés emplacou uma sequência de escanteios perigosos, em um deles, surgindo o gol que colocaria o Leganés novamente na frente do placar: aos 55', Eraso cobrou escanteio na área e Gabriel Pires cabeceou firme pro gol, ampliando o placar.

Apesar da soma dos placares serem iguais no total, o resultado era positivo em favor do Leganés, pelo critério do gol fora de casa, marcando dois gols. Os blancos flertavam com o perigo, desestabilizado, desorganizado em campo e produtivamente nulo, a torcida começava a esboçar vaias vendo sua equipe apresentar um futebol apático.

Benzema ainda marcou, mas Real Madrid para na marcação adversária e sofre com displicências individuais | Foto: Denis Doyle/Getty Images

Com a situação decorrente do péssimo futebol apresentado, a pressão começou a aumentar e Zidane fez alterações para tentar mudar o panorama da partida: o marroquino Achraf, que não fez uma boa partida, deu lugar a Dani Carvajal, Marcos Llorente deu lugar a Luka Modric e Isco, apagado na partida, saiu para a entrada de Borja Mayoral.

Nos minutos finais, a equipe merengue fez o possível para retomar o placar, mas continuava aquém. A fluidez do jogo era atrasada pela quantia exarcebada de passes errados, e no final, a situação desesperadora se alastrou pela equipe, que nada produziu para empatar a partida e conseguir a classificação.

Modric teve a bola do jogo para tentar uma jogada em profundidade com Carvajal, mas acabou errando um passe simples - notória a falta de confiança da equipe - culminando na eliminação e no fim do jogo. Resultado histórico para a modesta equipe do Leganés, já para o Real, vexaminoso. Eliminado em casa nas quartas de finais da Copa do Rei.