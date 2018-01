Dinastia de Cruyff e Henry: Philippe Coutinho usará número 14 no Barcelona

Foto: Divulgação/FC Barcelona

Finalmente acabou o mistério: Philippe Coutinho usará a camisa de número 14, pelo menos neste início de carreira no Barcelona. O clube catalão divulgou na tarde desta quarta-feira (24) o uniforme que será utilizado pela sua grande contratação nos últimos anos.

O último a usar o número foi Javier Mascherano, que se despediu da torcida culé também nesta quarta rumo ao futebol chinês, onde atuará no Hebei Fortune, time do brasileiro Hernanes. Porém, além do argentino, outros grandes nomes já vestiram o número a ser utilizado por Coutinho.

Cruyff pelo Barcelona | Foto: Getty Images

O primeiro foi um dos melhores jogadores da história, o holandês Johan Cruyff. Além de ser, até hoje, um dos melhores jogadores que já atuaram com a camisa do clube catalão, Cruyff que trouxe a estilo de jogo com mais posse de bola e volume de jogo ao Barcelona, que segue até hoje com essa filosofia. Ele foi o precursor do "movimento".

Vale lembrar que o holandês usou a camisa de número 9 no clube catalão, mas todas as homenagens feitas e a mística foram em cima da camisa 14, que ficou imortalizada no clube, por ser uma marca do jogador.

O segundo é, assim como Cruyff, um dos melhores jogadores que o futebol já viu. Thierry Henry pode não ser o ídolo no Barcelona como foi no Arsenal, mas conquistou bem mais coisas na Espanha, sendo, como de praste, destaque. Mais um ídolo que usou a camisa 14.

Henry conquistou várias coisas no Barça | Foto: Getty Images

Coutinho terá a chance de, finalmente, estrear pelo seu novo clube nesta quinta-feira (25), já que ele foi relacionado para o importante duelo diante do rival Espanyol pela volta das quartas de finais da Copa do Rei. Na ida, na casa do Espanyol, melhor para os donos da casa, que venceram por 1 a 0. Agora, Messi e cia tentam reverter isto.