Valencia cede vantagem no tempo normal, mas bate Alavés nos pênaltis e avança na Copa do Rei

Foi sofrido, mas o Valencia está nas semifinais da Copa do Rei 2017/18. Após vencer a ida por 2 a 1, os morcegos viram o Alavés igualar a eliminatória, com gols de Munir e Ruben Sobrino, enquanto Santi Mina fez para os visitantes. Porém, nos pênaltis, após uma prorrogação sonolenta, o Valencia venceu por 3 a 2, garantindo a vaga.

O foco se volta, novamente, ao Campeonato Espanhol. As duas equipes enfrentaram os dois maiores clubes do futebol espanhol. No domingo (28), às 17h45 (de Brasília), o Alavés vai até o Camp Nou encarar o líder Barcelona. No sábaod (27), o Valencia tem um grande duelo diante do Real Madrid, às 13h15 (de Brasília).

O primeiro tempo não teve tanta emoção no país basco. Alavés e Valencia faziam um jogo bem "detalhista", já que os visitantes seguravam a vantagem conquistada na ida, enquanto os donos da casa, mesmo buscando o gol, tinham a precaução de se preocupar com a parte de trás. Pouquíssima coisa aconteceu em uma primeira etapa bem morna.

Porém, no segundo tempo o jogo foi completamente outro. O Alavés voltou mais agressivo, buscando o gol. E após tanto tentar, a 'lei do ex' mostrou a sua cara, quando o brasileiro Rodrigo Ely recebeu passe no meio, mandou a bola para a área e Munir apareceu livre para desviar de leve e abrir o placar em Mendizorroza: 1 a 0 Alavés.

Só que o gol de empate dos visitantes saiu pouquíssimo tempo depois. Após chutão para frente de Parejo, Zaza ganhou dividida no alto com o defensor, que reclamou de falta, passou para Santi Mina, que avançou livre pelo meio, ficou cara a cara com Sivera e não perdoou: 1 a 1.

Quando tudo se encaminhava para a classificação dos morcegos, mais uma vez a bola na área ajudou o Alavés, quando, após cobrança de falta, a defesa do Valencia não cortou e a bola sobrou limpa na pequena área para Ruben Sobrino, que fuzilou a rede de Jaume, mandando o jogo para a prorrogação: 2 a 1 Alavés.

Prorrogação sonolenta e classificação dos morcegos nos pênaltis

A prorrogação foi parecido com o primeiro tempo, pois não teve muitos momentos de perigo, então a partida foi decidida nas penalidades máximas. Nos pênaltis, as duas equipes acertaram suas primeiras cobranças. Porém, depois daí, o Alavés começou a se desconcentrar, tanto que perdeu duas penalidades seguidas e, no fim, o Valencia garantiu a classificação com uma vitória de 3 a 2 nos pênaltis.