Zidane assume culpa após eliminação da Copa do Rei: "Estou com raiva de mim mesmo"

Foto: Daniel Nieto/VAVEL

A crise no Real Madrid parece mesmo não ter fim. Após um princípio de calmaria com a goleada sobre o La Coruña no último domingo (21), a equipe merengue voltou a tropeçar e dessa vez foi ainda pior, sendo eliminada da Copa do Rei para o Leganés em pleno Santiago Bernabéu. Zinedine Zidane classificou a derrota como “decepcionante” e disse “ter que entender que não estamos fazendo as coisas bem”.

O treinador falou após a partida e mostrou descontentamento com a atuação do time: “Depois de vencermos fora, não fizemos o jogo que tínhamos que fazer. Podemos dizer o que quisermos, é uma noite muito difícil” e assumiu a culpa pela derrota: “Sou o responsável e estou com raiva de mim mesmo. Temos que analisar a situação, não conseguimos mudar a dinâmica do jogo”.

Apesar de perder em casa e desperdiçar a vantagem do primeiro jogo, Zizou não teve a derrota como um fracasso: “Está claro para mim que não é um fracasso, agora vamos seguir em frente, não há o que fazer. Mas não podemos ser eliminados depois do resultado do jogo de ida, é muito decepcionante”, pontuou.

Fora da Copa e com o título espanhol muito distante, resta para o Madrid a Uefa Champions League e Zidane comentou sobre o que fazer para o futuro: “Precisamos nor reerguer, estamos muito chateados, ainda temos muito o que fazer e amanhã devemos voltar ao trabalho", finalizou.

Zidane tenta organizar o time contra o Leganés | Foto: Daniel Nieto/VAVEL

Outro que falou sobre a derrota foi Emilio Butragueño, Diretor de Relações Institucionais do clube, mantendo o discurso de levantar a cabeça e continuar: “Temos que nos recuperar psicologicamente. Fizemos um grande esforço, mas não conseguimos o resultado e isso provoca o desânimo. Sábado temos um jogo muito difícil em Valencia e precisamos vencer. O futebol não dá trégua, quando se vai bem não pode festejar muito e quando vai mal logo tem outro desafio pra encarar”, disse.

Pra finalizar, Butragueño falou sobre o que pode ser desse time no restante da temporada: “Somos o Real Madrid, temos jogadores com muita experiência e categoria. Precisamos saber dar a volta nessa situação. Estão acostumados a vencer, mas hoje é uma noite muito difícil”, pontuou.

O próximo jogo do Real é contra o Valencia no estádio Mestalla, no sábado (27), pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.