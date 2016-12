Após virada e primeiro lugar no grupo, técnico do Saint-Étienne celebra classificação na UEL

Galtier (dir.) celebra com a comissão técnica o gol da vitória (Foto: Divulgação/Saint-Étienne)

O Saint-Étienne termina a fase de grupos da Uefa Europa League com uma grande campanha. Invicto, o clube francês conseguiu a primeira colocação após vencer o Anderlecht fora de casa e de virada. Perdendo por 2 a 0, os verts conseguiram reverter a desvantagem e venceram por 3 a 2. O grande destaque foi Soderlund, que anotou um doblete.

Christophe Galtier, técnico do Saint-Étienne, analisou o desempenho da equipe na competição. O clube também disputou duas fases eliminatórias antes de entrar no Grupo C: “Jogamos dez partidas na Liga Europa, estamos invictos e nós terminamos em primeiro lugar no nosso grupo. É uma grande performance! Agora, temos de voltar a vencer em casa na Ligue 1 e na Copa da Liga. E vamos nos preparar da melhor forma possível para vencermos esses dois jogos em casa.”

No Grupo C, o Sainté ficou na primeira colocação com 12 pontos. O Anderlecht foi o vice com 11 pontos. O Mainz terminou na terceira posição com nove pontos e o Qabala foi o último sem pontuação.

Aos nove minutos do segundo tempo, já perdendo por dois gols de diferença, o árbitro assinalou pênalti para o Saint-Étienne. No lance, Saivet cobrou no travessão, a bola bateu nas costas do goleiro, ficou viva na área, mas a defesa afastou. Questionado sobre o cenário naquele momento, o técnico francês disse: “Eu pensei naquela hora que seria complicado, especialmente tendo em conta as dificuldades nos últimos tempos para marcar gols.”

“Os ingredientes que os meus jogadores não foram capazes de colocar no primeiro tempo, eles foram capazes de colocá-los no segundo. Na Liga Europa, há um monte de intensidade, muita velocidade, você tem que vencer seus duelos e seguir na competição. No primeiro tempo, fomos muito tímidos, como em nossos últimos jogos da Ligue 1. Na etapa final, soubemos perseguir o nosso adversário”, disse Galtier.

Nono colocado da Ligue 1 com 22 pontos, o Saint-Étienne terá pela frente o Guingamp no domingo (11). Na quarta-feira (14), pega o Nancy, em casa, pela Copa da Liga. O sorteio da Europa League acontecerá segunda-feira (12), às 10h, horário de Brasília. São 24 times classificados da fase de grupos e os oito terceiros colocados da Champions. O ASSE é cabeça de chave.