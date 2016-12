Final da Europa League 2017/18 será disputada no estádio do Lyon

Foto: Divulgação/ParcOL

O Comitê Executivo da Uefa anunciou nesta sexta-feira (9) que a final da Europa League 2017/18 será no Parc Olympique Lyonnais, casa do Lyon. O estádio é um dos mais modernos do mundo e foi construído para a Eurocopa deste ano, recebendo seis jogos. Com capacidade para mais de 59 mil torcedores, o estádio foi inaugurado em 4 de janeiro deste ano.

A final da atual temporada será disputada em 24 de Maio de 2017, na Friends Arena, em Solna, Estocolmo, na Suécia. Em 2018, a casa do Olympique de Lyon será palco da 47ª final da competição secundária da Europa.

Não é novidade para a França sediar uma final de copa europeia. A primeira final da Copa dos Campeões, em 1956, foi no Parc des Princes, em Paris, com o Real Madrid vencendo o Reims por 4 a 3. O mesmo estádio recebeu a decisão de 1975, com o Bayern batendo o Leed por 2 x 0. A casa do PSG também foi sede do título do Liverpool em 1981, quando os ingleses venceram o Real por 1 a 0. O Stade de France foi sede duas vezes, já na era Champions League: em 2000 e 2006. Real e Barcelona, respectivamente, conquistaram suas taças em solos franceses.

As finais da Copa da Uefa eram disputadas em jogos de ida e volta, isso aconteceu entre 1972 e 1997. A primeira decisão em jogo único e campo neutro foi no Parc des Princes, em 1998. A Inter de Milão bateu a Lazio por 3 a 0. No formato Liga Europa, após a remodelagem, a França ainda não sediou mais nenhuma. O tabu será quebrado em 2018.

O estádio receberá outros grandes eventos. Neste mês, dia 30, acontecerá o Winter Game, partida de Hóquei. A final da Copa da Liga Francesa em abril de 2017 também está marcada para o estádio do Lyon, assim com a final da Copa do Mundo Feminina em 2019.