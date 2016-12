Olympique de Marselha bate Dijon e consegue primeira vitória fora de casa na Ligue 1

Google Plus

Após bater o Nancy na semana passada por 3 a 0, o Olympique de Marselha consegue seu segundo triunfo consecutivo neste sábado (10). O time do sul da França venceu o Dijon de virada pelo placar de 2 a 1, neste sábado (10), em jogo válido pela 17ª rodada da Ligue 1. O gol que deu a vitória para os comandados de Rudi Garcia foi marcado por Bafétimi Gomis.

Com o resultado, o Olympique passou a ocupar a 7ª posição, com 24 pontos. No entanto, o time azul e branco terá que esperar o resultado da partida entre Toulouse e Lorient para saber se permanecerá nesse posto. Já o Dijon pode entrar na zona de rebaixamento caso Caen e Bastia ganhem os seus jogos.

Esta partida entre Dijon e Olympique de Marselha seria realizada nesta sexta-feira (9). Porém, o confronto foi cancelado devido a forte neblina na cidade, no momento em que seria realizado o jogo. Na próxima rodada, o Dijon encara o Nice. Antes disso, na terça-feira (13), o Marseille pega o Sochaux, fora de casa, pela Copa da Liga.

No entanto, as incertezas a respeito de como estaria o hoje na hora do jogo não abalaram o Olympique de Marselha. Os visitantes começaram a partida pressionando o Dijon e abriram o placar logo aos seis minutos da primeira etapa. Após receber passe de Thauvin, o meia Máxime Lopez mandou para o fundo das redes, sem chance de defesa para Reynet.

O Olympique de Marselha teve a chance de ampliar o placar ainda no primeiro, mas desperdiçou inúmeras oportunidades, algo que tem sido constante nesta temporada da Ligue 1. Além disso, o time do sul da França esbarrou na boa atuação do goleiro Reynet, que conseguiu defender os chutes de Thauvin e Vainqueur.

No intervalo do primeiro para o segundo tempo, o nevoeiro acima do estádio Gaston-Gerárd, em Dijon, aumentou, mas isso não atrapalhou a sequência da partida. O time da casa voltou para a etapa complementar com algumas modificações táticas, passando a pressionar o Olympique de Marselha. Abeid obrigou o goleiro Pelé a fazer uma difícil defesa.

O gol de empate do Dijon veio aos 33 minutos. Após Melou ser derrubado por Vainqueur perto da área, o meio-campo argelino Mehdi Abeid cobrou a falta com perfeição, não dando oportunidade de defesa para Pelé. Faltando três minutos para o término da partida, o Olympique de Marselha conseguiu virar a partida. Gomis aproveitou o cruzamento feito por Sarr e deu números finais a partida.