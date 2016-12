Com gol de Valbuena, Lyon derrota Rennes e entra no G-4 da Ligue 1

Neste domingo (11), em partida válida pela 17ª rodada, brigando pela parte de cima da tabela, o Lyon foi superior ao Rennes e contou com um gol de Mathieu Valbuena, aos 27 minutos, para derrotar os Rouge-et-Noir e assumir a quarta colocação da Ligue 1.

Com a vitória, o Lyon subiu uma posição na tabela, ultrapassou o Rennes e assumiu o quarto lugar, com 28 pontos. Os comandados de Bruno Génésio tem ainda um jogo a menos. Já o Rennes, com 27 pontos, caiu na classificação e ocupa a quinta posição, ficando de fora da zona classificatória para as competições europeias. O quarto lugar dá vaga na fase de grupos da Uefa Europa League.

Na próxima rodada, o Lyon irá visitar o Monaco, no Stade Louis II, no próximo domingo (18). Porém, na quarta-feira (14), os Les Gones terão compromisso pela Coupe de la Ligue, onde vão receber o Guingamp, pelas oitavas de finais do torneio. Já o Rennes, também entrará em campo no mesmo dia que o Lyon, mas o clube alvinegro irá encarar o Monaco. Pela Ligue 1, voltarão a campo no próximo sábado para enfrentar o Bastia.

Lyon domina primeiro tempo e abre o placar

O Lyon fez valer a pena o fator casa e partiu para cima do Rennes em busca da vitória e de entrar na zona classificatória para as competições europeias. Tanto que desde o primeiro minuto de jogo, os comandados de Bruno Génésio aproveitaram as falhas defensivas do clube visitante e deram sustos ao gol defendido por Benoit Costil.

A equipe do Rennes, apesar da pressão enfrentada, tentava aos poucos colocar seu jogo em prática e levar perigo ao gol do Lyon, mas nada com tanta periculosidade. As principais jogadas ofensivas dos alvinegros era com Adrien Hunou, Yoann Gourcuff e Giovanni Sio, em contrapartida, nenhuma delas conseguiu fazer testar o goleiro Anthony Lopes.

Aos 27 minutos, após um momento ruim do Lyon no jogo, Mathieu Valbuena tranquilizou os torcedores ao abrir o placar. O gol nasceu em um erro de passe da equipe do Rennes no meio campo, Morel iniciou o contra-ataque, seviu Lacazette que virou para Ghezzal na direita que cruzou sem dominar, a bola atravessou a área e encontrou os pés de Valbuena, que finalizou firme para o fundo da rede.

Com um a mais, Lyon controla resultado no segundo tempo e sai com resultado positivo

Na frente do placar, a missão do Lyon foi controlar o jogo na segunda etapa. O Rennes voltou muito mais ofensivo e agredindo o Lyon, principalmente com os ataques puxados pelo meio-campista Yoann Gourcuff. O marfinense Sio bem que tentou empatar a partida, mas em algumas tentativas, o goleiro Anthony Lopes apareceu muito bem para salvar o Lyon.

O zagueiro Romain Danzé perdeu uma boa oportunidade de cabeça, obrigando o goleiro da equipe da casa a novamente salvar o Lyon. Até o momento, as jogadas aéreas eram as principais alternativas do Rennes para buscar seu gol de empate e não sair com prejuízo.

As chences de empate dos alvinegros ficaram mais difíceis após Bensebaini ter derrubado Lacazette e sido expulso, já que era o último homem na marcação. Bruno Génésio recheou sua equipe com meio-campistas e apenas controlou o resultado positivo até o final.