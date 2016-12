Unai Emery aprova atitude do PSG, mas considera injusto empate com Nice

Google Plus

Foto: Divulgação/PSG

Após estar perdendo em casa contra o Nice, o PSG conseguiu o empate que manteve a equipe na terceira colocação da Ligue 1, com três pontos de diferença para o Monaco e quatro para o líder Nice. O treinador do clube da capital, Unai Emery, disse que gostou da forma como a equipe jogou e da reação diante do placar adverso. Porém, achou que o resultado não foi merecido.

“Satisfeito, mas este não foi um bom resultado. Depois vou descobrir o porquê e fazer uma análise, mas estou muito feliz com muitas coisas. A equipe teve reação aos 2 a 0. Merecíamos mais, tivemos controle, atacamos e criamos oportunidades. Temos que continuar trabalhando a eficiência e consistência”, disse o técnico basco que frisou a reação do PSG: “A reação foi muito importante. [A equipe] Teve inteligência, qualidade e coração. Achei que a equipe teve caráter. Não foi o suficiente [para vencer], mas é importante”.

Emery também destacou a conversa no vestiário no intervalo da partida “No vestiário não conversamos sobre o primeiro tempo, nem fizemos análise. Depois que os jogadores esqueceram a frustração, pois alguns estavam, e eu também, mas esqueci disso quando cheguei ao vestiário. Depois, conversamos sobre a oportunidade que o futebol dá no segundo tempo”.

“Hoje não ganhamos nem perdemos o campeonato. A diferença é de quatro pontos. Vamos continuar”, comentou Emery ainda acreditando no sucesso da equipe no campeonato francês.

Poucos jogadores falaram após a partida, por conta de um boicote dos jogadores à imprensa por conta das duras críticas feitas ao time nesta semana. Thiago Motta falou sobre isso: “Raiva da imprensa? Não, nós respeitamos, falamos de futebol, que é o nosso trabalho. A medida que falarmos sobre futebol, não há problemas. As críticas são normais”.

Sobre a situação da equipe, o ítalo-brasileiro comentou: “Somos os primeiros a não estarem felizes com essa situação. São três partidas sem vencer, é um momento difícil. Nos faltam coisas e vamos trabalhar. Precisamos falar menos e trabalhar mais, pois só nós podemos mudar essa situação” e completou: “O PSG ainda pode ser campeão, vamos tentar até o fim”.

Para tentar voltar ao caminho das vitórias, o Paris Saint-Germain tem jogo contra o Lille, nesta quarta-feira (14), pela Copa da Liga da França.