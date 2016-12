Times da Ligue 1 nas oitavas da UCL: Barça novamente no caminho do PSG; Monaco pega Man City

Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Os dois representantes da Ligue 1 na Uefa Champions League conheceram seus adversários nas oitavas de final. Nesta segunda-feira (12), aconteceu o sorteio que definiu os confrontos da fase eliminatória, que acontecerá em fevereiro e março do próximo ano. O Paris Saint-Germain terá pela frente mais uma vez o Barcelona. Enquanto que o Monaco encara o Manchester City.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, comentou o resultado do sorteio: “Mais uma vez vamos atravessar o caminho do Barcelona, que é uma equipe a qual nós temos muito respeito. Jogamos seis vezes nas últimas quatro temporadas, este duelo já se tornou um clássico da Champions League.”

Desde a temporada 2013, PSG e Barcelona se enfrentam constantemente na Champions. Nas quartas de finais daquele ano, os Blaugranas eliminaram os franceses pelo gol fora de casa. Duas temporadas depois, pelo Grupo F, uma vitória para cada. Nas quartas de finais da mesma edição, o Barça levou a melhor tanto na ida, quanto na volta.

“O Barcelona é uma equipe que o nosso treinador espanhol e nossos jogadores conhecem bem, e estamos ansiosos para enfrentá-los. Serão dois grandes jogos, e nós estaremos prontos para recebê-los no Parc des Princes em fevereiro. Com o apoio dos nossos torcedores, estamos confiantes de que podemos nos classificar para as quartas de final”, disse o mandatário.

Foto: Jean Catuffe/Getty Images

Primeiro colocado no Grupo E com 11 pontos, o Monaco enfrentará o Manchester City nas oitavas. O técnico Leonardo Jardim falou sobre o adversário: “É uma grande equipe. Foram semifinalistas na ultima temporada com um monte de jogadores de qualidade. Não somos favoritos, mas acreditamos em nossas qualidades, No entanto, para esse jogo, serão mais de 60 dias de espera, isso no futebol é muito tempo. Tudo pode mudar.”

“Pep Guardiola é um dos melhores treinadores do mundo. Para mim, a qualidade da equipa que é mais importante. Por isso que os melhores treinadores possuem os melhores jogadores. A Liga dos Campeões não é como no Campeonato Francês. Na França, temos uma equipe que joga bem e que marca muito, mas na Champions, isso é diferente”, disse o português.

Barcelona e Manchester City jogaram pelo Grupo C. Os catalães terminaram na primeira posição com 15 pontos. Os ingleses ficaram em segundo com nove pontos. O PSG foi o vice-líder do Grupo A com 12 pontos. O Monaco venceu o Grupo E com 11.

Os monegascos jogam a primeira fora de casa, dia 21 de fevereiro. A volta será dia 15 de março, no Stade Louis II. O Paris recebe o Barça dia 14 de fevereiro. No Campo Nou, a vaga será decidida dia 8 de março. A final da Champions será dia 3 de junho, em Cardiff.