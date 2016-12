Balotelli marca de pênalti, mas Bordeaux vence e elimina Nice na Copa da Liga

Mario Balotelli esteve afastado dos gramados por algumas semanas devido a uma lesão na panturrilha. De volta ao time titular do Nice, o atacante marcou um gol de pênalti nesta quarta-feira (14). Entretanto, sua equipe foi derrotada pelo Bordeaux e está eliminada da Copa da Liga Francesa. Em jogo válido pelas oitavas de final, os girondins venceram por 3 a 2.

O destaque da partida foi Gaetan Laborde, autor de dois gols. Jaroslav Plasil também deixou sua marca para o Bordeuax. Pelo Nice, Alessane Pléa e Mario Balotelli balançaram as redes. Com o resultado, os girondins estão nas quartas de finais e esperam o sorteio.

Pela Ligue 1, o Bordeaux encara o Montpellier, fora de casa, no sábado (17), às 17h. O próximo compromisso do Nice será contra o Dijon, domingo (18), às 12h, também em partida válida pela 18ª rodada, onde defenderá sua liderança.

Bordeaux abre boa vantagem, mas Nice marca no final do primeiro tempo

Preenchendo o meio-campo, o Nice manteve a posse de bola nos minutos iniciais. Enquanto isso, o Bordeaux dobrava a marcação em cima de Balotelli e tentava sair com velocidade para o campo de ataque. O jogo seguiu estudado, com ambas mantendo a cautela e esperando os espaços.

Até que aos 13 minutos, na primeira oportunidade clara e manifesta, o Bordeaux abriu o placar. Malcom deu bom passe em profundidade para Plasil, o capitão apareceu no costado da zaga e tocou na saída do goleiro Benitez. Quando a bola passou da linha, Souquet chutou para longe. Ficou a dúvida, mas o árbitro apontou o centro. O Nice seguiu ocupando o campo ofensivo em busca do empate, mas deixou muito espaço atrás.

Em contra-ataque rápido pela esquerda, Ménez passou pela defesa rubro-negra e chutou cruzado, Benitez espalmou nos pés de Laborde, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. Com a boa vantagem no placar, os girondins deixavam o tempo passar, enquanto que o Nice tinha pressa. Aos 26 minutos, a primeira boa chance dos visitantes: após tabela com Bodmer, Balotelli apareceu na cara o gol, o italiano mandou por cobertura, mas Prior fez milagre tocando com a ponta dos dedos.

O jogo era aberto, o Nice não abriu mão de atacar e o Bordeaux assustava quando chegava ao ataque. Os mandantes tiveram grande chance com Laborde, mas o atacante chutou em cima de Benitez. No final do primeiro tempo, o rubro-negro diminuiu: Balotelli lançou Pléa entre os zagueiros. O camisa 14 ganhou de dois marcadores e mandou de bico para o fundo do gol.

Gol no início facilita para o Bordeaux; Balotelli marca de pênalti

Foto: Divulgação/Nice

Na volta do intervalo, o Bordeaux seguiu perigoso e a defesa dos Aiglons ainda deixavam espaços. Malcom recebeu em boa posição e rolou para Vada, que vinha de trás. O argentino encheu o pé, mas mandou na rede pelo lado de fora. Não demorou muito para acontecer o terceiro tento dos mandantes. Troca de passes rápidos, Vada acionou Plasil no meio, o capitão tocou para Menéz na ponta direita. O camisa 7 chutou rasteiro e Benitez deu rebote. Oportunista, Laborde fuzilou de canhota e fez o seu segundo no jogo.

O Bordeaux seguia perigoso, Vada arrematou de fora da área mirando o ângulo, mas a bola fez a curva contrária. O Nice tinha dificuldades em criar, apenas tentava manter a posse, sem conseguiu furar o bloqueio do adversário. Vada deixou Menéz na cara do gol, mas o francês chutou prensado por Benitez, que fechou o ângulo. O Nice assustou na bola parada: Seri levantou no tumulto, Balotelli escorou e Le Marchand cabeceou por cima.

Lucien Favre, vendo a necessidade do resultado, colocou dois jogadores ofensivos: Donis e Marcel. O grego quase marcou em seu primeiro lance, ao receber em boas condições e bater cruzado. O goleiro salvou com o pé. Na base do abafa, o Nice foi ao ataque e conseguiu um pênalti. Lewczuk derrubou Donis e o árbitro apontou a marca da cal. Mario Balotelli cobrou com categoria, deslocando Prior e dando uma sobrevida ao líder da Ligue 1.

Aos 42 minutos do segundo tempo, os visitantes tiveram a chance de empatar o jogo, mas um pé salvou o gol. Balotelli recebeu em profundidade, tentou driblar o goleiro, mas ficou sem ângulo. O italiano tocou para trás e Donis bateu de primeira. Em cima da linha apareceu Pallois, que deu um bico para frente. Os girondins seguraram o placar e conseguiram a vaga nas quartas de finais da Copa da Liga.

Outros resultados:

Nantes 3 x 1 Montpellier

Sochaux 1 (4) x (3) 1 Marseille