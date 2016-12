Recurso de Benzema é negado e justiça mantém caso de chantagem contra Valbuena

Foto: Getty Images

Nesta sexta-feira (16), o Tribunal de Apelação de Versalhes negou o recurso apresentado pelo atacante Karim Benzema sobre o caso das chantagens contra o meio-campista Mathieu Valbuena. Por tanto, a justiça francesa preferiu dar continuidade ao processo que pode fazer o jogador do Real Madrid sentar no banco dos réus em 2017.

Em entrevista, um porta-voz da promotoria falou que os juízes negaram a anular o processo, como estavam pedindo os advogados de Benzema, indicando que haviam irregularidades na investigação. Segundo a defesa do atacante, alegam que foi usado um policial infiltrado para descobrir os autores das chantagens contra Valbuena, que na época era parceiro de equipe de Benzema naSeleção Francesa: "A fase de instrução vai continuar por vários meses. No final, o juiz decidirá se há elementos para um julgamento que, se ocorrer, ficaria para 2017", disse o porta-voz.

Outro jogador que pode sentar no banco dos réus é o ex-atacante Djibril Cissé, pois o Tribunal também aceitou um recurso do Ministério Público que pesquise sobre a participação do ex-atleta na participação das chantagens, e que possa processá-lo. Na fase inicial do processo, Cissé era descartado de ter participado, mas após as investigações, indicaram que ele provavelmente teria ajudado Benzema neste caso.

As supostas chantagens ocorreram em 2015, quando Benzema tentou persuadir Valbuena a pagar os chantagistas, quandos os mesmos ameaçaram divulgar um vídeo com conteúdo sexual do meio-campista, caso o jogador do Lyon não pagasse uma grande quantia de dinheiro. Após a denúncia do fato, a polícia conseguiu chegar em Mustapha Zouaoui e Axel Angot. Esses dois homens recorreram a um amigo de infância de Benzema, Karim Zenati, que pediu para o atacante intervir na persuasão para que Valbuena pagasse os chantagistas, durante uma concentração da seleção francesa, no dia 5 de outubro de 2015.

Após a polêmica tomar proporções maiores, Benzema foi suspenso por tempo indeterminado da Seleção Francesa, perdendo a última Eurocopa. Apesar da Federação Francesa de Futebol ter autorizado a volta do atleta, o atacante ainda não foi convocado pelo técnico Didier Deschamps.