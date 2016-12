PSG entra na briga por Draxler, que pode deixar Wolfsburg em janeiro

Google Plus

(Foto: Getty images)

Nesta semana, o jornal francês “Le Parisien” divulgou a notícia que as conversas entre Julian Draxler e PSG estavam encaminhadas. O alemão já foi alvo do Paris na última janela de transferências, entre julho e agosto deste ano, mas o preço elevado (cerca de 70 milhões de euros) e a inflexibilidade do Wolfsburg em liberá-lo dificultaram a negociação.

No entanto, o jogador já fez diversas reclamações ao clube e comissão técnica e tem sido, inclusive, deixado para treinar em separado do grupo. Assim, o jornal indica que o valor de Draxler estaria em torno de 30 milhões de euros, o que agradaria o diretor Patrick Kluivert, responsável pela negociação.

Segundo o repórter Mohammed Bouhafsi, da rádio francesa “RMC”, o PSG fez proposta de 35 milhões e também está na disputa pelo jogador. Apesar disso, tanto Bouhasfi, quanto o Le Parisien, afirmam que Julian estaria mais próximo de um acerto com os atuais campões franceses.

Enquanto a diretoria busca reforçar o elenco, Unay Emery e comandados votlarão a jogar pela Ligue 1. Na 18° rodada, o Paris Saint Germain entyrará em campo para enfrentar o Montpellier neste sábado (17) às 13h, no horário de Brasília.