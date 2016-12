Unai Emery lamenta derrota para Guingamp e analisa momento conturbado do PSG

Google Plus

Foto: Fred Tanneau/AFP/Getty Images

O Paris Saint-Germain está caindo de produção nas últimas partidas e ficando cada vez mais distante do topo da tabela. Neste sábado (17), em confronto válido pela 18ª rodada da Ligue 1, a equipe da capital perdeu para o modesto Guingamp por 2 a 1. Os gols foram marcados no segundo tempo. Os mandantes abriram vantagem com Yannis Salibur e Nill De Pauw. Edinson Cavani descontou nos minutos finais.

Com essa derrota, chegou a três partidas sem vitória no Campeonato Francês. Somando todas as competições, apenas um triunfo em cinco duelos disputados. A distância para o líder Nice atualmente é de quatro pontos, mas poderá aumentar para sete caso o rubro-negro vença o Dijon. O Monaco, vice-líder, pode abrir seis pontos caso derrote o Lyon. Os jogos acontecem neste domingo (18).

Unai Emery analisou o resultado e o desempenho do seu time na derrota para o Guingamp: “Nós jogamos da maneira que queríamos. Foi um duelo difícil, eles têm bons jogadores. Tivemos as duas primeiras oportunidades, mas não conseguimos marcar. Perdemos um pouco de confiança quando tomamos o segundo gol.”

“A equipe mostrou caráter, mas não o suficiente para arrancar um empate. Vivemos um momento difícil, mas o campeonato tem 38 rodadas. Queremos terminar em primeiro lugar e acho que o time vai subir de posição, estou certo disso”, disse o técnico com certo otimismo com relação à recuperação do PSG durante o certame.

Muito questionado pela imprensa e torcedores, Emery mantém a confiança de que irá permanecer no cargo e que vai superar o momento de turbulência: “Falei com o presidente antes do jogo e depois no vestiário. Ele está conosco. É difícil para todos, mas o futebol é assim. Agora, temos de trabalhar para recuperar a confiança. A nossa primeira oportunidade será na quarta-feira.”

Foto: Divulgação/Guingamp

O capitão Thiago Silva também comentou o resultado e disse que a união deve prevalecer nesse momento complicado: “Foi um jogo muito difícil. Sofremos o segundo gol após um escanteio para nós, ao levar um contra-ataque, e aí a partida acabou. Penso que devemos continuar trabalhando. Temos de manter o foco para tentar ganhar o último jogo em casa e voltar forte. Creio que nós perdemos a confiança e vimos isso durante a partida. Temos que manter o pensamento positivo, porque somos uma boa equipe, um bom grupo. Todas as grandes equipes passam por momentos assim, mas será mais fácil sair se estivermos todos juntos.”

A próxima partida do PSG será na quarta-feira (21) contra o Lorient, em casa, pela 19ª rodada da Ligue 1. O Guingamp pega o Metz, como visitante. O rubro-negro é o quarto colocado com 29 pontos.