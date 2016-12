Monaco é derrotado pelo Lyon fora de casa e perde chance de encostar no líder Nice

No Stade Louis II, o Monaco recebeu o Lyon pelo encerramento da 18ª rodada da Ligue 1 2016/17, neste domingo (18). Em um duelo disputado, os visitantes foram mais eficientes e contaram com um jogador a mais para vencerem por 3 a 1.

Os gols do OL foram marcados por Ghezzal, Valbuena e Lacazette. Para o time da casa o tento foi de Bakayoko. O resultado levou os gones para quarta colocação com 31 pontos. Já a equipe do principado se manteve em segundo com 39 pontos. O Nice lidera com 43 pontos, o PSG é o terceiro com 36.

O próximo jogo do Monaco é diante do Caen nesse mesmo estádio. Enquanto que o Lyon recebe o Angers no Stade de Lumières, as partidas serão realizadas na próxima quarta-feira (21), válidas pela 19ª rodada da Ligue 1, a última do primeiro turno.

Na etapa inicial, a equipe visitante abriu o marcador aos 29 minutos na boa troca de passes entre Valbuena e Tolisso, em seguida o camisa 28 serviu para Ghezzal. O argelino arriscou cruzado no canto esquerdo do goleiro Subasic.

Ainda na primeira etapa os mandantes perderam seu lateral esquerdo Benjamin Mendy. O jogador agrediu Tolisso sem bola e foi expulso de forma direta pelo árbitro da partida. Rudy Buquet mandou o jogador mais cedo para o vestiário.

Já na segunda etapa, os gones perderam a chance de aumentar a vantagem aos dez minutos em uma cobrança de pênalti batida por Lacazette. O artilheiro da equipe bateu mal e mandou nas mãos de Subasic.

Entretanto, aos 20 minutos, conseguiram marcar o segundo gol. O brasileiro Rafael tocou para Ghezzal que levantou na área e Valbuena chegou batendo de chapa, marcando um belo gol, deixando sua equipe numa boa vantagem.

Não demorou muito e a equipe da casa descontou. Aos 25 minutos, Lemar cruzou rasteiro para o meio da área, a bola chegou aos pés de Bakayoko, o volante dominou e mandou no canto esquerdo de Anthony Lopes, colocando seu time de volta na partida.

Só que aos 42 minutos, o Olympique Lyonnais decretou a vitória em cobrança de escanteio. Valbuena mandou no tumulto, Subasic cortou mal e deu nos pés de Lacazette, o atacante dominou e chutou no canto direito, fechando o marcador para sua equipe.