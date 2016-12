Não é só Balotelli: eficiente, Nice tem a melhor campanha do primeiro turno da Ligue 1

Foto: Divulgação/OGC Nice

O Nice é o campeão de outono na primeira divisão francesa. Independente dos resultados da 19ª rodada da Ligue 1, o rubro-negro permanecerá como melhor equipe do primeiro turno. Até aqui, o time comandado por Lucien Favre perdeu apenas uma partida, tendo quatro pontos de vantagem para o Monaco, segundo colocado.

Com a vitória por 2 a 1 diante do Dijon, com grande atuação de Balotelli, e a derrota do maior rival para o Lyon, o Nice “conquistou” o título do primeiro turno com uma rodada de antecedência. Na França, assim como em várias partes do mundo, a metade inicial do campeonato serve como parâmetro para definir os objetivos das equipes no restante da temporada.

Desde que adotou a nomenclatura “Ligue 1”, a primeira divisão francesa já teve 15 temporadas, contando com a atual. Dentre essas edições, oito campeões de outono sagraram-se campeões da liga nacional ao final do campeonato. O Lyon repetiu o feito quatro vezes, o PSG conseguiu em três oportunidades. O Lille de 2010/11 também conseguiu vencer o primeiro tuno e o título após a 38ª rodada.

Aumentando a margem e analisando as tabelas desde 1975, tivemos 21 campeões de outono que conseguiram levantar a taça no final do campeonato. Isso resulta em um aproveitamento de 50%. A melhor campanha em um primeiro turno foi do PSG na temporada passada, quando o time da capital somou 51 pontos. A melhor pontuação de um líder no turno inicial e que não foi campeão nacional é do Girondins de Bordeaux, em 2009/10. A equipe fez 43 pontos e terminou aquela edição apenas na sexta posição, perdendo o gás após a 25ª rodada.

Mas engana-se quem acredita na dependência única e exclusiva de Mario Balotelli. O Nice conta com as boas atuações do italiano, mas atuou diversas vezes sem o atacante. O jogador chegou à França apenas na quarta rodada. Ainda convivendo com lesões, atuou apenas em oito partidas do campeonato francês, anotando oito gols. Recentemente ele perdeu quatro jogos por uma lesão na panturrilha. Analisando os números, o Nice não teve o Super Mário em dez jogos na Ligue 1.

Lucien Favre contra com bons jogadores em todos os setores do campo. O jovem Yoan Cardinale tem apenas 1.81m, mas está vivendo ótima fase. O defensor Sarr, de apenas 17 anos, é um dos destaques do campeonato. O meio-campo é recheado de jogadores com qualidade: Jean Michael Seri, Eysseric, Cyprien e Koziello. No ataque, a grande referência é Alessane Pléa, de 23 anos, artilheiro do time na Ligue 1 com 10 gols. Além de Balotelli, Belhanda também vem tendo boas atuações.

A liderança do Nice veio após a sexta rodada. Um dos grandes resultados do clube nos últimos anos: 4 a 0 diante do Monaco, no clássico da Costa Azul. De lá para cá, a equipe rubro-negra manteve a ponta da tabela, sempre com a proximidade de PSG e do próprio time do principado. Mas com os tropeços dos concorrentes, hoje a vantagem é de quatro pontos para o ASM e sete para o Paris.

Um dos pontos fortes do Nice é a adaptação de acordo com o jogo e adversário. A equipe conseguiu resultados no 3-5-2, 4-1-4-1 e 4-3-3. A primeira partida na Ligue 1, contra o Rennes, Favre usou o sistema com três atacantes. Nas duas rodadas seguintes, Bodmer atuou entre as duas linhas de quatro, sendo o “Casemiro” do Nice. A formação com três zagueiros foi usada contra o Marseille. Sarr, Baysse e Dante formaram a última linha. No jogo seguinte, os alas foram usados como laterais, formando uma linha com cinco atrás. Essa partida foi fora de casa contra o Montpellier.

O 3-5-2 “definitivo” de Favre veio na vitória por 4 a 0 diante do Monaco. A trinca defensiva seguiu com as mesmas peças. O português Pereira e o brasileiro Dalbert atuavam com funções ofensivas e defensivas pelos lados. Os três meio-campistas naquele jogo foram Koziello, Cyprien e Seri. No ataque, Balotelli e Belhanda, que jogou adiantado. Depois desse triunfo, foram mais quatro vitórias seguidas com essa formação na Ligue 1. Enquanto isso, o mesmo esquema sofria na Europa League.

Com a lesão no joelho do capitão Paul Baysse, o técnico suíço passou a usar a formação 4-3-3. Foram sete jogos do campeonato desta maneira. Para o jogo contra o PSG, fora de casa, Favre optou pelos três zagueiros. A formação se manteve na eliminação da Copa da Liga Francesa, onde atuou com um time bastante modificado. Na Liga Europa, a linha com três (ou cinco) atrás foi usada em cinco partidas. Apenas na derrota contra o Red Bull Salzburg que o 4-3-3 foi usado. O técnico adversário tem que especular essas três variações táticas quando vai enfrentar o Nice, principalmente se for fora de casa. O perigo também está nas mudanças repentinas durante as partidas.

Decepções

A decepção mais recente foi a eliminação na Copa da Liga Francesa para o Bordeaux. Os girondins venceram por 3 a 2 e eliminaram os Aiglons. Foi a estreia do Nice na competição, pois o time conseguiu vaga em competição europeia na temporada passada. Essa taça era vista como uma das possibilidades do time no planejamento. Outra decepção aconteceu dias antes, no confronto direto contra o PSG pela 17ª rodada da Ligue 1. O Nice abriu dois gols de vantagem, mas tomou o empate no segundo tempo. A vitória naquele jogo colocaria o atual tetracampeão muito mais longe do topo, podendo chegar a dez pontos.

A Europa League também foi decepcionante para o time do sul da França. Duas derrotas seguidas deixaram o time “respirando por aparelhos”. A equipe perdeu em casa para o Schalke por 1 a 0 e sofreu uma goleada por 5 a 2 para o modesto Krasnodar. Na terceira rodada, o Nice venceu o Red Bull e ganhou uma sobrevida. Mas derrotas para o time austríaco e depois novamente para o Schalke eliminaram o rubro-negro. Na última rodada, venceram o Krasnodar por 2 a 1, mas não adiantou muito. Os comandados de Lucien Favre terminaram na última posição do Grupo I com apenas seis pontos.

Foto: Divulgação/Nice

O início de 2017: Copa da França e segundo turno

O calendário do Nice para 2017 será simples: 19 rodadas do segundo turno e as partidas eliminatórias da Copa da França. Seus concorrentes Monaco e PSG terão que dividir suas atenções também com a Champions League e a Copa da Liga Francesa. O torcedor rubro-negro espera ver Balotelli saudável e com mais minutos em campo. Também espera a regularidade de Pléa e Belhanda. Essa é a chance mais clara do clube quebrar o tabu de 58 anos sem conquistar a primeira divisão francesa. O time não levanta uma taça desde 1997, quando ergueu a Coupe de France.