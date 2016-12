Falcao García converte pênalti, Monaco vence Caen e encosta no líder Nice

O Monaco enfrentou o Caen no Stade Louis II em jogo válido pela 19ª rodada da Ligue 1 2016/17, nesta quarta-feira (21). A equipe da casa levou a melhor e venceu pelo placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por Falcão Garcia, em cobrança de pênalti, e outro foi de Bakayoko. Para os visitantes o gol foi de Bazile.

Com o resultado, o time do principado segue na segunda colocação com 42 pontos. Já o time azul e vermelho está na zona de rebaixamento em 19º com 18 pontos.

O próximo jogo do Monaco é contra o Ajaccio nesse mesmo estádio no dia 6 de janeiro. Enquanto que o Caen enfrenta o Saint Geneviève no Parc des Sports Léo Lagrange no dia 7 do mesmo mês. Os jogos são válidos pela Copa da França.

Os visitantes começaram em cima e tiveram boas oportunidades. A primeira aos nove minutos no arremate de Karamoh, após pegar a sobra e mandar pra fora. Depois foi a vez de Rodelin cabecear em cima de Subasic, o goleiro croata - atento - fez a defesa.

A equipe da casa teve sua oportunidade apenas na bola parada aos 41 minutos na cobrança de escanteio batida por Lemar. A bola foi até a cabeça de Touré, o lateral mandou com perigo ao gol de Dreyer.

Na etapa final, os monegascos abriram o marcador aos três minutos em cobrança de pênalti. Dreyer derrubou Falcao García dentro da área. Na cobrança, o colombiano bateu e converteu para sua equipe, colocando na frente do marcador.

Depois, o Monaco aumnetou aos 31 minutos no arremate de fora da área de Bakayoko. O volante recebeu assistência de Mbappe-Lottin e ainda contou com a colaboração de Dreyer para aumentar a vantagem.

Já nos acréscimos os visitantes descontaram aos 49 minutos. Santini serviu para Bazile, o jogador saiu de frente com Subasic e mandou para as redes, mas não foi suficiente para sua equipe.

Marseille é eficiente e derrota Bastia fora de casa

No Stade Armand Césari, o Bastia recebeu o Olympique de Marseille. Os visitantes foram mais competentes e venceram por 2 a 1 com gols de Gomis e N’Jie. Para o time da casa o gol foi de Djiku. Com o resultado, os marselheses subiram para sexta colocação com 30 pontos. Já os azuis estão em 14º com 20 pontos.

O próximo jogo do Bastia é contra o PSG no Parc des Princes, no dia 7 de janeiro. Enquanto que o Olympique de Marseille enfrenta o Toulouse no estádio Municipal no dia 8 do mesmo mês. As partidas serão válidas pela Copa da França.

Saint-Étienne decepciona e apenas empata sem gols com Nancy

O Saint-Étienne jogou diante do Nancy no Stade Geoffroy-Guichard, a equipe verde e branca faz campanha decepcionante nesta temporada e teve por outro lado um adversário que faz uma temporada digna em seu retorno à primeira divisão.

A equipe da casa teve as melhores chances, mas não saiu de um empate em 0 a 0. O resultado manteve o time verde e branco na oitava colocação com 26 pontos. Já o ASNL está em 13º com 21 pontos.

A próxima partida do Saint-Étienne será contra o Croix Football IC que disputa as divisões inferiores do futebol francês, no Stadium Nord Lille Metrópole, dia 8 de janeiro. Enquanto que o Nancy enfrenta o Besançon no Stade Léo Lagrange no dia 7 do mesmo mês. Ambos pela Copa da França.

Outros resultados da Ligue 1

Bordeaux 0 x 0 Nice

Dijon 2 x 0 Toulouse

Lille 1 x 1 Rennes

Lyon 2 x 0 Angers

Metz 2 x 2 Guingamp

Nantes 1 x 0 Montpellier

PSG 5 x 0 Lorient