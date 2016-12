Com atuação destacável de Lacazette, Lyon derrota Angers e se mantém no G-4 da Ligue 1

Nesta quarta-feira (21), com um gol de Alexandre Lacazette aos nove minutos e outro de Nabil Feker aos 84, o Lyon derrotou o Angers jogando dentro de casa, por 2 a 0, em partida válida pela 19ª rodada da Ligue 1.

Com um jogo a menos, o resultado positivo deixa a equipe do Lyon na quarta posição com 34 pontos, ficando na zona classificatória para a Uefa Europa League. Em contrapartida, a derrota deixou o Angers ameaçado de entrar na zona de rebaixamento, já que o clube alvinegro possui 19 pontos e está na 16ª colocação, um ponto de entrar no Z-3.

Ambas equipes só voltam a campo em 2017 pela Copa da França. No dia 8 de janeiro, o Lyon enfrentará o Montpellier no Parc Olympique Lyonnais. No mesmo dia, o Angers jogará contra o Granville, que disputa a CFA, equivalente a quarta divisão do futebol francês.

O Lyon não precisou se esforçar muito para sair com os três pontos do Parc Olympique Lyonnais. Desde o primeiro minuto não dando espaço ao clube visitante, os Gones dominaram a partida e conseguiram logo cedo abrir o placar com o atacante Alexandre Lacazette, dando mais tranquilidade aos comandandos de Bruno Génésio.

Aos nove minutos de partida, o gol do Lyon se originou de um escanteio do Angers, pois após a defesa do OL ter afastado o perigo, o lateral Christophe Jallet deu um chutão para frente e o zagueiro que cuidava da retaguarda da equipe alvinegra falhou, daí originou um contra-ataque muito rápido do Lyon com Nabil Feker, que driblou os marcadores tocou na frente para Lacazette que chutou sem chances de defesa para o goleiro Mathieu Michel.

Os donos da casa tranquilizaram, admnistrava a vitória como podia. O ataque do Angers não eram tão perigosos e sofriam diversos contra-ataques, já que estavam atrás do placar e precisavam colocar a equipe no ataque para buscar o empate. O Lyon não conseguiu aproveitar esses botes para aumentar o placar, dando mais dramaticidade na partida.

A equipe da casa só conseguiu lacrar o caixão do Angers no finalzinho, aos 84 minutos. Lacazette recebeu um lançamento preciso lá do meio de campo, a linha de impedimento do clube rival falhou e deixou o atacante em posição legal para servir Fekir, que só empurrou para o fundo da rede, decretando a vitória dos Gones e a permanência no G-4 da Ligue 1.