Thiago Silva e Lucas marcam, PSG vence Lorient e segue na terceira posição

Nesta quarta-feira (21), Paris Saint-Germain e Lorient se enfrentaram pela 19ª rodada da Ligue 1. Os donos da casa não deram chances para o azar e venceram com uma goleada de 5 a 0, em seu último compromisso no ano de 2016.

Apesar de um começo um pouco inseguro, os parisienses não demoraram para abrir o placar com um belo gol de Meunier e aumentaram com Touré, que fez gol contra. No segundo tempo, mais calmo, o PSG fez mais três gols com Thiago Silva, Cavani e Lucas e sacramentou o placar elástico que, a princípio, garantiu Unai Emery como treinador do clube.

O resultado manteve os parisienses na terceira colocação do campeonato francês, porém, com menos pontos de distância para o Nice (cinco). Já o Lorient continua na lanterna com 15 pontos, três atrás do vice lanterna Caen e quatro atrás do Nantes, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Os dois clubes só terão compromissos no próximo ano: PSG joga pela Copa da França no dia 07/01, contra o Bastia, em Paris, depois de disputar amistoso contra o Club Africain, da Tunísia, em 04/01. O Lorient, também pela Copa da França, enfrenta o Nice no dia 08/01.

Mesmo com início inseguro, PSG abre dois gols no placar

O início de jogo foi um pouco estudado. O Lorient, com postura cautelosa, espera o PSG pronto para armar um contra ataque, principalmente com Waris. Já o PSG apostava nos jogos pelas laterais com Meunier e Kurzawa, além de Lucas, que buscava o jogo desde o início. Foi do brasileiro, inclusive, as chances dos donos da casa no começo da partida. Aos sete minutos, ele avançou pela direita e arriscou chute, que foi desviado para escanteio por Le Goff. Na cobrança de canto, Kurzawa subiu livre na área e cabeceou com perigo, perto do travessão. No contra ataque, os visitantes tentaram responder Waris avançando pela esquerda em contra ataque, mas sem chutar tão bem.

Aos 18 minutos, Lucas fez cruzamento na área, Ciani deixou a bola passar e, no susto, o goleiro Delecroix espalmou. No rebote, a bola desviou em Marquinhos antes de sobrar para Thiago Silva, de frente pro gol, chutar e Ciani desviar para escanteio, salvando os merlus. Aos 25, no entanto, não teve jeito e o PSG abriu o placar com Meunier, que recebeu lançamento de Matudi, deu um chapéu no defensor e tocou com classe para encobrir Delecroix. Golaço!

O PSG seguiu dominando a posse de bola e chegou com perigo no minuto 38, quando Verratti lançou Lucas em velocidade pela direita e ele cruzou para área, onde Nkunku se jogou para alcançar a bola, mas por pouco não alcançou. Seis minutos mais tarde, o cruzamento da direita de Lucas deu certo. Após boa jogada, ele cruzou rasteiro para área em busca de Cavani, mas o zagueiro Touré, tentando impedir, mandou para as redes.

A vantagem no placar deixou o PSG mais calmo e o Lorient não teve chances

Foto: Divulgação/PSG

Logo no começo da segunda etapa, com cinco minutos para ser mais exato, Thiago Silva aproveitou escanteio de Lucas e subiu de cabeça para mandar para as redes. 3 a 0. A partir daí, os parisienses jogaram ainda mais soltos, mantendo a posse de bola e chegando com perigo ao ataque, principalmente com Lucas e Nkunku. O jovem francês criou uma jogada perigosa aos 58 minutos, quando tocou para Thiago Motta chutar de fora da área e a bola passou próximo ao gol.

Logo em seguida, Nkunku deu lindo passe para Cavani entrar em velocidade na área, tentar driblar Delacroix, que derrubou o atacante. O árbitro apontou a cal e o uruguaio converteu a penalidade, fazendo seu 23º gol na temporada, o 18º apenas na Ligue 1.

Embalado, os parisienses ainda ampliaram com um belo gol de Lucas aos 70 minutos. O camisa 7 recebeu lançamento preciso de Verratti, dominou com classe e tocou por cobertura do goleiro adversário, que nada pode fazer. Placar de 5 a 0 e vitória garantida. Os donos da casa apenas administraram o jogo até o apito final.