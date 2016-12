Unai Emery aprova fim de 2016 com vitória: "Equipe é forte"

(Foto: Divulgação/PSG)

No último jogo de 2016 e última partida do primeiro turno da Ligue 1, o PSG venceu o Lorient com uma goleada de 5 a 0. A vitória garantiu Unai Emery, pelo menos por enquanto, no comando do time parisiense, além de ajudar a diminuir a desvantagem para o líder Nice, agora cinco pontos na frente.

O treinador basco comemorou o resultado de seu time. "Foi uma vitória importante, queríamos terminar bem o ano diante de nossa torcida. Somos fortes e nos entendemos bastante com o público", disse o espanhol ressaltando a força do time em casa. "O jogo desta noite mostra que a equipe é forte, fizemos uma boa partida", completou.

Além de comemorar os três pontos, Emery projetou os desafios do próximo ano: "A primeira metade da temporada se encerrou e estamos felizes. Agora temos que descansar e trabalhar bem novamente para diminuir a diferença para Nice e Monaco e alcançar nosso objetivo".

O brasileiro Lucas também se mostrou satisfeito com a apresentação da noite e com seu gol: "Estamos muito felizes, precisávamos da vitória. Tivemos um período difícil e precisávamos vencer para sair de férias com paz de espírito. Fico feliz em ajudar a equipe [com o gol], podemos agora descansar tranquilamente e voltar ainda mais fortes".

O time parisiense entrará de férias e volta a jogar no dia 04/01, em amistoso contra o Club Africain, na Tunísia. A próxima partida oficial será contra o Bastia, dia 07/01, em confronto válido pela Copa da França.