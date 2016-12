Thiago Silva renova contrato com Paris Saint-Germain até 2020

Foto: Jean Cartuffe/Getty Images

Encerrando especulações e rumores, o Paris Saint-Germain oficializou a renovação contratual do capitão Thiago Silva nesta quinta-feira (22). Com a nova assinatura, o tempo de contrato agora vai até a junho de 2020. O brasileiro está no clube da capital há quatro anos e conquistou o tetracampeonato da Ligue 1.

Thiago Silva disputou 182 jogos pelo PSG, marcando 11 gols. Ele foi capitão da equipe em 165 oportunidades, o segundo no ranking. Além dos títulos do Campeonato Francês, o zagueiro levantou as taças de outras competições: duas Copas da França, três Copas da Liga e dois Troféus dos Campeões.

Em entrevista ao site oficial do clube, Thiago Silva comentou com alegria a renovação: “É um grande prazer estender o meu contrato. Aqui eu encontrei um clube maravilhoso, onde pude me desenvolver. Estou muito orgulhoso de ser o capitão desta equipe que ganhou tudo na França por duas temporadas e também conquistou o respeito de toda a Europa, graças às suas performances na Liga dos Campeões. Nós ainda temos muito sonhos para alcançar, e estou convencido de que conseguiremos e continuaremos dando alegria aos nossos torcedores.”

Nos últimos meses, a demora em renovar o contrato do jogador preocupou a torcida parisiense. O vinculo inicial seria até junho de 2017, mas caso o clube conseguisse vaga na Champions League, haveria uma extensão automática por mais uma temporada. Porém, nas últimas semanas, a situação ficou mais tranquila e o acerto era dado como certo na imprensa francesa. Thiago faz parte da segunda barca de jogadores contratados pelo clube nesta nova fase. O zagueiro chegou logo após o vice-campeonato para o Montpellier.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, comentou a assinatura do novo contrato: “Ele é um capitão incrível por seu conhecimento do jogo e autoridade em campo. Nossos torcedores sempre apreciaram seu exemplar espírito de luta. Sua presença continuará a ajudar no progresso do clube. Desde sua chegada, Thiago marca com força a história do Paris Saint-Germain. Entre o PSG e seu capitão, ainda restam grandes páginas a serem escritas."

O segundo semestre do PSG foi no mínimo atípica. A equipe terminou o primeiro turno na terceira colocação com 39 pontos e quatro derrotas. Cenário muito diferente da temporada passada. Entretando, Unai Emery terá uma pequena pausa de inverno para arrumar a casa. O próximo compromisso oficial será dia 8 de janeiro, pela Copa da França, contra o Bastia. Antes, dia 4, há um amistoso contra o Club Africain, equipe da Tunísia.