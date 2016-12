Wolfsburg confirma ida de Julian Draxler para o PSG por quatro temporadas

Foto: Alex Grimm/Getty Images

Após dias de especulações, o Wolfsburg confirmou a saída de Julian Draxler para o Paris Saint-Germain. Em nota oficial publicada em seu site, o clube alemão informou que o meia-atacante assinará contrato por quatro temporadas com os parisienses, dependendo apenas dos exames médicos. O anuncio por parte dos franceses deverá acontecer dia 1º de janeiro, quando abre a janela de inverno.

Campeão da Copa do Mundo em 2014, Draxler chega ao PSG custando 42 milhões de euros, sendo 6 milhões de “luvas”. Julian usará o número 23 na nova equipe, já que vazou uma foto dele com Patrick Kluivert segurando uma camisa com a numeração.

Olaf Rebbe, diretor esportivo do Wolfsburg, comentou a saída do jogador: “Tivemos algumas negociações muito intensas, mas construtivas com o Paris Saint-Germain, Julian Draxler e seu staff nos últimos dias. Estamos confiantes de termos chegado a uma conclusão satisfatória para todas as partes.”

Draxler surgiu no Schalke 04 em 2011, pelo clube fez 170 jogos e marcou 30 gols. Sua transferência para o Wolfsburg se deu em agosto de 2015, por 36 milhões de euros. Foram apenas 45 partidas e oito gols anotados. Pela Seleção Alemã, ele tem 27 aparições e três tentos.

Com muito potencial, mas irregular, Draxler terá a concorrência de Lucas, Di María, Ben Arfa e Pastore. Jesé, um dos que poderia pleitear a vaga, será emprestado ao Las Palmas. O Paris se encontra na terceira colocação da Ligue 1 com 39 pontos. Nas oitavas de final da Uefa Champions League, o time pega o Barcelona.