Klopp critica ganância de Draxler por acerto com PSG: "Não queremos um jogador assim"

Foto: Michael Regan/Getty Images

No último sábado (24), o Wolfsburg confirmou que Julian Draxler está acertado com o Paris Saint-Germain, que deve anunciar oficialmente nos próximos dias. O alemão custou 42 milhões de euros aos cofres do time francês, com contrato de quatro temporadas.

Contudo, Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, que esteve entre os clubes interessados na contratação do meia alemão, criticou a escolha de Draxler: "Quando precisamos de convencer alguém através de dinheiro, então realmente ele precisava de ter era caráter. Não queremos um jogador assim".

Klopp ainda disse que o clube prefere convencer os jogadores a ir para Liverpool por outros motivos: "Os jogadores sabem que podem ganhar bem aqui, bom dinheiro, mas não vamos entrar em loucuras. Nós queremos convencer o jogador pela história do clube".

Draxler surgiu no Schalke 04 em 2011, pelo clube fez 170 jogos e marcou 30 gols. Sua transferência para o Wolfsburg se deu em agosto de 2015, por 36 milhões de euros. Foram apenas 45 partidas e oito gols anotados. Pela Seleção Alemã, ele tem 27 aparições e três tentos.

Julian usará o número 23 na nova equipe, já que vazou uma foto dele com Patrick Kluivert segurando uma camisa com a numeração. O anuncio por parte dos franceses deverá acontecer dia 1º de janeiro, quando abre a janela de inverno.