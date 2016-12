Novo grupo investidor do Lyon paga primeira parcela de acordo

Foto: Philippe Desmazes/AFP/Getty Images

O fundo de investimentos IDG European Sports pagou a primeira parcela do acordo selado com a empresa que detém a posse majoritária do Lyon. A parceria foi firmada neste mês. Os novos acionistas do OL são chineses e agora possuem 20% do OL Group.

Os valores pagos nesta primeira parte foram de 30 milhões de euros (cerca de 102 de milhões de reais) sendo pagos no ultimo dia 23 deste mês. O valor total é de 100 milhões de euros. O restante do dinheiro será pago futuramente.

O presidente do clube, Jean-Michel Aulas, falou sobre a primeira parcela paga: “O grupo pagou uma parte. Eles vieram para nos ajudar a crescer no futuro. O clube passa por um momento estável, mas essa ajuda veio em um bom momento. A outra parte será paga em breve e aos poucos vamos equilibrando nossas contas”.

Aulas falou sobre as contas do novo estádio: “A parceria está disposta a investir no clube, só que ainda temos o estádio a pagar e primeiro precisamos quitar as parcelas que não são baratas. Foi uma grande conquista para nós ter um estádio maior e com mais conforto ao torcedor. Aos poucos os torcedores vão se acostumando com a nova arena que vem sendo muito elogiada por quem já frequentou”.

O novo estádio chamado de Parc Olympique Lyonnais ou Stade des Lumières foi inaugurado no mês de janeiro e foi uma das sedes da ultima edição da Eurocopa, realizada no país entre os meses de junho e julho. Além disso, será a sede da final da próxima Copa da Liga Francesa e da final da Copa do Mundo Feminina em 2018.

O clube terminou a primeira parte da Ligue 1 na quarta colocação com 34 pontos, com uma campanha de altos e baixos e se recuperando na reta final. Na UCL, a equipe terminou na terceira colocação no grupo que tinha Juventus, Sevilla e Dinamo Zagreb. Mas em compensação jogará a fase de 16 avos de final da Europa League e enfrentará AZ Alkmaar no mês de fevereiro.