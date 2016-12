Após tríplice coroa, Lyon é eleito melhor time de futebol feminino em 2016 pela IFFHS

Foto: Marco Luzzani/Getty Images

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol elegeu o Lyon como a melhor equipe feminina da temporada. A equipe francesa vence a eleição pela terceira vez em cinco anos. O 2016 foi fantástico para o clube, onde conquistaram a tríplice coroa: Campeonato Francês, Copa da França e Liga dos Campeões.

A redação da IFFHS e especialistas de 56 países participaram dessa votação. É a quinta vez que a organização responsável por administrar e divulgar todos os recordes do futebol, bem como também suas estatísticas faz a eleição para definir o melhor clube feminino.

Durante todo o ano de 2016, o Lyon tropeçou apenas três vezes. Uma derrota e dois empates. O único revés aconteceu para o rival PSG neste mês de dezembro pelo Campeonato Francês. O recorde era de três anos sem perder um jogo.

Foto: Divulgação/Lyon

Completando o pódio, duas equipes alemãs. O Wolfsburg, campeão da Copa da Alemanha e vice da Champions, e o Bayern de Munique, primeiro colocado no Campeonato Nacional. O VFL inclusive foi primeiro colocado neste ranking em 2013 e 2014.

Dzenifer Marozsan, capitã da Alemanha nas Olimpíadas, foi eleita a melhor criadora de jogadas pela IFFHS. A jogadora chegou ao Lyon no meio deste ano após longa passagem pelo Frankfurt. Marta, do Rosengard, ficou na segunda posição. Camille Abily, também do Lyon, fechou o pódio. A brasileira concorre juntamente com Carli Lloyd e Melanie Behringer pelo prêmio de melhor jogadora do mundo pela Fifa. A premiação será em janeiro.

Ranking das melhores equipes femininas no futebol em 2016