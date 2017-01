Com contrato até 2021, Draxler é apresentado pelo PSG e mira títulos

Foto: Divulgação/PSG

Com a abertura da janela de transferências de inverno, o Paris Saint-Germain apresentou oficialmente, nesta terça-feira (3), a sua primeira grande aposta para o restante da temporada. A bilionária equipe francesa pagou 42 milhões de euros (cerca de R$145 milhões) ao Wolfsburg para ter o meia-atacante Julian Draxler, de 23 anos.

O alemão assinou contrato com o PSG até junho de 2021, tendo ainda bônus de produtividade nas cláusulas. O anuncio era questão de tempo, já que o Wolfsburg já havia divulgado o acerto.

Em entrevista ao site oficial do clube, Draxler demonstrou toda sua felicidade em ter uma grande oportunidade no Paris Saint-Germain, além de mirar títulos com a equipe francesa.

"É com grande alegria que eu me junto ao Paris Saint-Germain. Pela primeira vez na minha carreira estou descobrindo um novo país, uma nova liga, e estou muito orgulhoso de dar esse passo em um clube que se tornou um dos maiores da Europa e tem contratado vários grandes jogadores nos últimos anos. Vou fazer de tudo para ajudar o PSG a vencer novos troféus e continuar o crescimento internacional", disse o meia-atacante.

A temporada 2016/17 para Draxler não vinha sendo tão boa no Wolfsburg. Além da sua equipe estar realizando uma campanha fraca na Bundesliga, ocupando apenas a 13ª colocação, o meia-atacante atuou somente em 14 partidas, marcando nenhum gol até então, mas deu duas assistências. No Paris Saint-Germain, o alemão terá que brigar por posição com Lucas Moura, Ben Arfa, Javier Pastore e Jesé, apesar que a disputa deverá ter um concorrente a menos, já que o espanhol parece estar de saída do clube.

Revelado pelo Schalke 04, Draxler foi o quarto jogador mais jovem a atuar na Bundesliga, aos 17 anos. Após cinco temporadas de sucesso na equipe da cidade de Gelsenkirchen, o meia-atacante se transferiu ao Wolfsburg, onde permaneceu uma temporada e meia. Na seleção alemã, Draxler é convocado desde as categorias de base, tendo disputado a Copa do Mundo de 2014 e a Eurocopa 2016. Na equipe alviverde conquistou uma Copa da Alemanha e outra Supercopa.