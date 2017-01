Deschamps garante manter portas abertas da Seleção Francesa para Valbuena

Foto: Getty Images

Após quase um ano e meio afastado da seleção francesa, o meio-campista Mathieu Valbuena conseguiu o aval do treinador Didier Deschamps e tem total liberdade de voltar a vestir a camisa dos Bleus, após as polêmicas das chantagens feitas pelo atacante Karim Benzema. O comandante francês confirmou que aceitará a volta do jogador nesta quarta-feira (4), em entrevista cedida ao tradicional jornal L'Équipe.

A reta final do primeiro turno da temporada foi muito positiva ao meio-campista de 32 anos. Valbuena foi a peça chave no esquema de Bruno Génésio na equipe do Lyon, estando em campo por 13 vezes e marcando quatro gols. Tendo isso em mente, Didier Deschamps percebeu o bom futebol apresentado pelo jogador, abrindo as portas da seleção francesa para Valbuena, mesmo apesar de toda polêmica em que o atleta se envolveu.

"Eu estou feliz por ele, o Valbuena descobriu o prazer, a alegria de jogar e ser decisivo", disse o comandante francês, que prosseguiu: "Sofreu em sua vida humana. Isso teve consequências, ele foi acorrentado as contusões. Mathieu sempre teve esse caráter. Ele está mais focado e bem da cabeça hoje e pode melhor concentrar-se em seu futebol", avaliou Deschamps.

Ao ser questionado sobre a volta de Valbuena a seleção, o treinador respondeu: "Sempre esteve disponível", e acrescentou: "Analisamos um grupo com mais de 50 jogadores. Alguns estiveram presentes em sua ausência, agora outros chegam. Nós temos um projeto, em curto prazo, e em Março teremos as eliminatórias para 2018", concluiu.

O Lyon de Valbuena volta a campo neste próximao domingo (8), quando enfrentará o Montpellier em casa. Os Gones estão em quarto lugar na Ligue 1 com 34 pontos. Já a seleção francesa, de Didier Deschamps, lidera a chave A das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 com 10 pontos, três a mais do que a segunda colocada Holanda.

Os Bleus voltam a campo somente no dia 25 de março, quando irão enfrentar a seleção de Luxemburgo, fora de casa, válido pela quinta e penúltima rodada do primeiro turno.