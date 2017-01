Apesar do Nice liderar a Ligue 1, Dalbert mantém pés no chão e nega favoritismo

Foto: Jean Catuffe/Getty Images

Em um campeonato marcado pelo domínio do Paris Saint-Germain, a Ligue 1 viu surgir um novo clube para bater de frente com o time da capital. Após boa campanha na temporada passada, o Nice se cresceu no cenário nacional e hoje lidera o francês com dois pontos de vantagem para o rival Monaco.

Titular em boa parte do primeiro turno, o lateral-esquerdo Dalbert comentou sobre esse momento em entrevista ao jornal A Voz da Cidade: “Trabalhamos todos os dias, confiamos no nosso potencial, mas se eu falar que pensávamos em liderar o campeonato depois do primeiro turno estaria mentindo. Somos um grande clube, crescendo a cada dia mais e já virou identidade nossa estar sempre brigando lá em cima, mas o favoritismo é sempre do PSG, do Mônaco, dentre outros.”

Saiba mais: Não é só Balotelli! Eficiente, Nice tem a melhor campanha do primeiro turno da Ligue 1

O que mais chama atenção na equipe é a variação tática no decorrer das rodadas. Não há uma formação fixa, ou seja, o adversário não prevê o estilo de jogo do Nice: “Nosso comandante faz muitas variações táticas, dependendo do ponto fraco do adversário e buscando explorar os erros dos outros times. Atuamos às vezes com quatro na primeira linha de marcação, mas há momentos que jogamos no 3-5-2 justamente para liberar os laterais para apoiar mais o ataque, dando assistências aos atacantes. Não tenho preferência de estilo, o importante é ganhar e jogar bem.”

Eliminados da Liga Europa e da Copa da Liga, o Nice terá que batalhar por dois títulos neste primeiro semestre de 2017, a Copa da França e a Ligue 1. Dalbert comentou: “Entramos em campo sempre para ganhar. O objetivo é ir bem em todos os campeonatos para respeitarem mais o Nice. Seria algo muito bom não apenas para o time, mas também para os jogadores.”

Nesta temporada, o brasileiro Dalbert fez 19 jogos e deu duas assistências. O Nice lidera a Ligue 1 com 44 pontos. O Monaco é o segundo colocado com 42, enquanto que o PSG vem logo atrás com 39. O próximo jogo dos Aiglons será neste domingo (8), contra o Lorient, fora de casa, pela Copa da França.