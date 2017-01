Alex Morgan desembarca em Lyon para iniciar nova etapa na carreira

Foto: Divulgação/Lyon

A estrela da Seleção dos Estados Unidos, Alex Morgan, desembarcou em Lyon para iniciar uma nova etapa em sua carreira. Após vários anos atuando por times de seu país, a atacante cruza o Oceano Atlântico em busca de conquistar títulos, aprimorar a parte técnica e conviver em um ambiente onde o principal esporte é o futebol.

Alex Morgan foi emprestada pelo Orlando Pride ao Lyon por seis meses, mas com a opção de renovação por mais um ano. A jogadora de 27 anos buscará um sonho antigo: conquistar a Champions League. A contratação era um desejo antigo do presidente Jean-Michel Aulas, que sempre deixou bem claro que gostaria de contar com a camisa 13 em seu time de futebol feminino.

Leia: Nathalie Boy de la Tour é eleita a primeira mulher presidente de uma liga europeia

O Lyon é a grande potência da atualidade. Conquistou a tríplice coroa e ficou sem sofrer derrotas em competições oficiais por um longo período. Em 12 de agosto de 2014, a equipe perdeu por 1 a 0 para o PSG na Champions. Após o revés, conseguiram uma longa sequencia de invencibilidade que se encerrou dia 17 de dezembro de 2016 para o próprio PSG. Desta vez pelo Campeonato Francês, pelo mesmo placar.

Em entrevista exclusiva à OL TV, Morgan falou sobre sua chegada ao novo clube: “A viagem foi um pouco longa, mas estou muito feliz por estar finalmente em Lyon. Estou ansiosa para conhecer as minhas novas companheiras de equipe.”

A experiente Caroline Seger, da Seleção da Suécia e que atua pelo Lyon, comentou a contratação de sua ex-colega de Western New York Flash: “Jogamos juntos uma temporada nos Estados Unidos. Já era uma jogadora muito boa e uma menina muito agradável. Ela atingiu o seu nível mais alto na Copa do Mundo de 2011 com a Seleção dos EUA. Então ela teve algumas lesões, mas encontrou seu melhor jogo novamente. Eu acho que ela pode fazer grandes coisas aqui no clube.”

Em 2011, o Western New York Flash montou um grande time. A equipe contava com Marta, Seger, Sinclar, Alex Morgan e Maurine. Elas foram campeãs da WPS Championship, que então era a liga de futebol feminino dos EUA.

O próximo compromisso do Lyon será neste domingo (8) contra o Ambilly, pela Copa da França. Morgan ainda não foi registrada e não jogará. No Campeonato Nacional, o time voltará a campo contra o Guingamp, dia 14. O Paris Saint-Germain lidera a competição com 30 pontos, o OL está em segundo com 27.