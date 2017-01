Após paralisação por bombas, jogo entre Metz e Lyon será remarcado

Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP/Getty Images

A LFP (Ligue de Football Professionnel) decidiu que a partida entre Metz e Lyon será realizada novamente, mas ainda não há data marcada para o duelo acontecer. O jogo foi iniciado no dia de 3 dezembro, quando o time mandante vencia por 1 a 0, em duelo que era válido pela 16ª rodada da Ligue 1. O novo encontro acontecerá no Saint-Symphorien, com portões fechados.

O motivo da paralização do jogo foi por conta de um artefato explosivo ter sido arremessado da torcida do Metz que atingiu o goleiro Anthony Lopes e naquela oportunidade o jogo ficou interrompido aos 30 minutos da primeira etapa. Além disso, ficou paralisado por 40 minutos. Por pouco o arqueiro não teve sua audição prejudicada. O Metz perdeu efetivamente dois pontos, caíndo para a 19ª colocação.

Saiba Mais: Indignado com bombas atiradas no gramado, presidente do Lyon repudia: "Inaceitável"

O presidente da comissão disciplinar da liga, Sébastien Deneux, falou sobre a decisão da partida ser remarcada: “Decidimos que o jogo será remarcado e estávamos analisando esta situação de ter uma nova partida. Foi muito complicado a decisão, o confronto será novamente feito e iniciado do zero. Ainda estamos vendo a data que pode ser realizado e que não comprometa as duas equipes na disputa do campeonato. Além disso, o Lyon está envolvido em competições europeias e para não prejudicar a equipe, veremos a melhor data para ser remarcado.”

O Metz voltou esta temporada à primeira divisão e vai fazer de tudo para não retornar para a Ligue 2. No atual momento, o clube ocupa a 18ª colocação com 19 pontos e hoje o levaria para disputar os playoffs contra o terceiro da segunda divisão. Diferentemente do seu oponente, o Lyon teve uma primeira parte de altos e baixos e está na quarta colocação com 34 pontos, cinco pontos atrás da zona de classificação para a Champions.

As duas equipes voltam a campo após a pausa para o final de ano pela Copa da França: o Metz enfrenta o Lens fora de casa. Enquanto que o Lyon recebe o Montpellier, os jogos serão realizados neste próximo domingo (8).