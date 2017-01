Lorient surpreende e elimina favorito Nice na Copa da França ao vencer de virada

A sensação da Ligue 1 nesta temporada fracassou mais uma vez em uma competição mata-mata. O Nice foi eliminado da Copa da França neste domingo (8) ao perder de virada para o Lorient por 2 a 1. Jogando com um time misto, sem Balotelli, Belhanda e Dante, o rubro-negro agora acumula a terceira desclassificação.

Leia: Julian Draxler estreia com gol e PSG faz sete no Bastia pela Copa da França

Alessane Pléa anotou o gol do Nice, foi o 13º gol do atacante nesta temporada, sendo o artilheiro do time. Na etapa final, Aliadière e Mesloub saíram do banco para virar o jogo. O Lorient aguarda o sorteio da Federação para conhecer seu adversário na fase 16 avos de final. O Nice já foi eliminado da Liga Europa, Copa da Liga e agora da Copa da França, restando apenas a Ligue 1 no calendário do clube.

+ Lille goleia Excelsior e avança na Copa da França

O próximo compromisso do Lorient será contra o Guingamp, no sábado (14), mais uma vez em casa. Já o Nice seguirá sua luta para manter a liderança contra o Metz, no domingo (15). Os Merlus ocupam a última posição com 15 pontos, enquanto que os Aiglons estão em primeiro com 44, dois a mais que o rival Monaco.

Mesmo jogando fora de casa, o Nice criou as duas primeiras boas chances. Dalbert avançou pela esquerda, cruzou prensado, a bola foi na direção do gol e Lecomte mandou para escanteio. Pouco depois, após levantamento na área, Pléa cabeceou por cima da meta. Após os dois sustos, o Lorient acordou e tentou algumas investidas, mas deixando espaços atrás. Aproveitando-se disso, Koziello chutou de fora e Lecomte encaixou.

O Nice levou perigo em uma cobrança de falta da intermediária. Cyprien arrematou com força, a bola tomou o caminho do ângulo, mas o goleiro voou para espalmar. Pléa apareceu na cara do gol duas vezes, em uma delas ele mandou para as redes. Entretanto, em ambos os momentos o atacante estava em posição irregular, tendo seu tento anulado. A resposta do Lorient veio com Marveaux, que bateu colocado e acertou a trave.

Se de um lado a bola bateu no poste, do outro ela balançou as redes. No final do primeiro tempo, Marcel recebeu na esquerda e cruzou na medida para Pléa. O atacante apareceu sozinho e cabeceou no cantinho, abrindo o placar para o Nice.

A partida seguiu movimentada no segundo tempo. O Nice buscava ampliar a vantagem e o Lorient tentava correr atrás do prejuízo. Vendo a necessidade do resultado, Bernard Casoni mexeu e colocou dois jogadores ofensivos: Aliadière e Mesloub. Mesmo assim, a defesa ainda era um problema: Souquet levantou na área, Lecomte caçou borboletas e Pléa completou de voleio, a bola foi por cima do travessão. Os mandantes quase empataram: Marveaux achou Cabot na área, o meia driblou o primeiro, mas chutou em cima do outro zagueiro, que bloqueou o chute.

O grito entalado não durou por mais tempo. No lance seguinte, o Lorient empatou. Arnold Mvuemba lançou Aliadière na esquerda. O goleiro Benitez saiu errado e atropelou seu companheiro, deixando o centroavante livre. Aliadière conseguiu manter a bola viva, entrou na área e mesmo sem ângulo chutou com precisão mandando para o fundo do gol.

A equipe cresceu após o empate e rapidamente buscou a virada. Mais uma vez pela esquerda, o Lorient construiu uma jogada efetiva. Marveaux levantou na cabeça de Mesloub, que testou para baixo e colocou sua equipe na frente do placar. Vendo a reta final se aproximar, o Nice foi desesperado ao campo de ataque. Desorganizado, os Aiglons não foram efetivos e ainda deram chances ao Lorient. Entretanto, o placar não foi alterado.