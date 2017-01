Unai Emery enfatiza evolução do PSG após goleada e classificação na Copa da França

Foto: Divulgação/PSG

Neste último sábado (7), o PSG recebeu o Bastia pela fase 32 avos de final da Copa da França e não tomou conhecimento do adversário, aplicando uma goleada por 7 a 0. A vitória marcou a estreia da equipe em 2017 em jogos oficiais, além de ser a primeira partida oficial de Julian Draxler com a camisa parisiense, que fez um belo gol que fechou o placar.

O treinador da equipe parisiense, Unai Emery, ressaltou a qualidade da apresentação da equipe e da evolução do time: "Estamos jogando bem, por isso a consistência nos resultados. À medida que o tempo passou nós fomos crescendo, estamos progredindo cada vez mais. O objetivo é avançar em termos de exigência coletiva".

O treinador espanhol falou também da intensidade do time para vencer os fortes esquemas defensivos: "Todas as equipes que enfrentamos jogam fechadas, por isso é difícil achar espaços. Mas com a fadiga e a intensidade do jogo, os espaços se abrem automaticamente. Fomos pacientes no primeiro período e, em seguida, conseguimos matar o jogo após o intervalo. Colocamos mais ênfase na marcação sob pressão, e isso pôde ser visto em campo".

Além disso, Emery pediu que a equipe mantenha nos jogos fora de casa, o bom desempenho que a equipe tem no Parc des Princes: "Acho que a equipe tem muita confiança quando joga em casa, desenvolvemos o nosso jogo. Somos sólidos quando atuamos no Parc, agora é necessário melhorar quanto atuamos fora de casa".

Thiago Motta lembrou da dificuldade de enfrentar um Bastia bem fechado, mas ressaltou o bom jogo da equipe: "Começamos e terminamos bem a partida. Foi um pouco mais difícil nos primeiros 30 minutos contra um time que jogou com todos os jogadores atrás. Quando abrimos o placar ficou mais fácil e terminamos bem". O jogador ítalo brasileiro também comentou sobre o gol que fez, o primeiro em quase um ano: "Eu nem sabia! É bom, mas no fim, o mais importante é o coletivo. Fizemos um jogo muito bom e temos que continuar assim".

Classificado, o Paris Saint-Germain agora aguarda o próximo adversário na Copa da França que será decidido em sorteio. Já na quarta-feira (11), os parisienses enfrentam o Metz em jogo eliminatório, mas dessa vez pela Copa da Liga.