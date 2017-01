Sorteio da Copa da França coloca Olympique de Marseille e Lyon frente a frente

Foto: Divulgação/FFF

A Federação Francesa de Futebol sorteou os confrontos da fase 16 avos de final da Copa da França. Dentre os confrontos equipes da primeira divisão está o duelo entre Olympique de Marseille e Lyon, no Stade Velodrome. Outro jogo interessante será o Rennes diante do Paris Saint-Germain. Outro destaque é a partida do Lille contra o Nantes. Os jogos serão realizados entre os dias 31 deste mês e 1° de fevereiro.

Confiram os confrontos da fase 16 avos de final da Copa da França:

Quevilly Rouen x Consolat Marseille

Fréjus St-Raphaël x Prix-lès-Mézières / Feignies-Aulnoye

Le Poiré sur Vie x Strasbourg

Avranches x Fleury 91 / Brestois

Olympique de Marseille x Lyon

Rennes x PSG

Sarreguemines x Chamois Niortais

CA Bastia x Nancy

Les Herbiers x Guingamp

Lille x Nantes

Châteauroux x Lorient

Bordeaux x Dijon

Bergerac x Lens

Auxerre x Saint Étienne

Angers x Caen

Lunéville / Chambly x Monaco

A fase de 32 avos de final da Copa da França 2016/17 começou na ultima sexta-feira (6) com o vice-líder Monaco, vencendo de forma apertada o Ajaccio. No sábado (7), o Lille goleou o Excelsior da Ilha de Reunião, departamento ultramarino francês. O PSG goleou o Bastia na estreia de Julian Draxler no clube da capital. Já no domingo (8) o Olympique de Marseille precisou da prorrogação para derrotar o Toulouse, outra equipe que passou apertado foi o Bordeaux pelo Clermont Foot e Lyon e Rennes golearam nesta fase.

Monaco x Ajaccio

No Stade Louis II, o Monaco recebeu o Ajaccio, que disputa a Ligue 2. A equipe do principado, que tem um dos melhores ataques da Europa nesta temporada, passou apertado pelo time da Ilha de Córsega e venceu por 2 a 1, com gols de Falcão Garcia e Germain. Para os visitantes o gol foi de Cavalli, em cobrança de pênalti.

Lille x Excelsior

No Stade Pierre-Mauroy, o Lille encarou o Excelsior da Ilha de Reunião do departamento ultramarino da França. A partida contou com a presença de Dmitri Payet que jogou pelas duas equipes e deu o pontapé inicial. O time da casa levou a melhor e venceu por 4 a 1, com gols de Amadou, Soumaoro, Rony Lopes e Terrier. Já para o time visitante o único gol foi de Pythié.

Guingamp x Le Havre

Uma das surpresas e bicampeão do torneio, o Guingamp recebeu o Le Havre e os donos da casa venceram por 2 a 1, com gols de Diallo e Briand. Para os visitantes o gol foi de Dembélé.

Blois x Nantes

O Nantes enfrentou fora de casa o Blois, da quinta divisão. Os canaries levaram a melhor vencendo por 2 a 1 com dois gols de Stepinski. Para o time mandante o gol foi de Cissé.

Besançon x Nancy

O Besançon, também da quinta divisão, recebeu o Nancy no Stade Léo Lagrange. O time visitante foi mais eficiente e venceu por 3 a 0 com gols de Hadji, Robic e Coulibaly.

Louhans Cuiseaux x Dijon

Em outro duelo entre equipe da quinta e da primeira divisão, o Louhans Cuiseaux encarou o Dijon no Stade Parc des Sports du Bram. Os visitantes venceram por 2 a 0 com gols de Júlio Tavares e Bela.

PSG x Bastia

O atual campeão PSG enfrentou no Parc des Princes o Bastia. A partida marcou a estreia de Julian Draxler no time da capital francesa. E os parisienses não tiveram dificuldades e golearam por 7 a 0. Com gols de Thiago Silva, Rabiot, Nkunku, Thiago Motta, Lucas em cobrança de pênalti e Di Maria e o estreante Draxler deixou sua marca.

Sainte Geneviève x Caen

No Stade Parc Sports Léo Lagrange o Sainte Geneviève recebeu o Caen. E os visitantes não encontraram dificuldades e derrotou por 3 a 0 com dois gols de Rodelin e Santini em cobrança de pênalti.

Lorient x Nice

Na zona de rebaixamento na Ligue 1 o Lorient enfrentou o atual líder Nice, a equipe da Riviera Francesa fazendo uma boa temporada decepcionou desta vez e perdeu de virada pelo placar de 2 a 1 os gols do time mandante foram de Aliadiere e Mesloub. Para os visitantes o gol foi de Pléa.

Toulouse x Olympique de Marseille

O Toulouse teve pela frente o Olympique de Marseille, no Estádio Municipal. Os marselheses, buscando o titulo do torneio que não vem a mais de 27 anos, se deu bem, mas precisou da prorrogação e venceu por 2 a 1 com os gols marcados por Cabella. E para o time da casa o gol foi de Durmaz.

Clermont Foot x Bordeaux

O Clermont Foot, que disputa a Ligue 2, recebeu o Bordeaux no Stade Gabriel Montpied. Os girondins conseguiram o triunfo nos instantes finais e venceram pelo placar de 1 a 0 o gol foi marcado pelo brasileiro Malcom.

Lens x Metz

A equipe do Lens recebeu o Metz no Stade Bollaert-Deleis e o time da casa foi mais eficiente e venceu pelo placar de 2 a 0 com gols de Bourigeaud e Cristian Lopez.

Granville x Angers

O Granville, da quarta divisão, jogou contra o Angers no Stade Louis-Dior. O SCO venceu pelo placar de 2 a 0 com gols de Benyahia conta e Nwakaeme.

Biarritz x Rennes

No Stade Parc des Sports d’Aguiléra, o Biarritz que disputa as divisões inferiores da França recebeu o Rennes. A equipe vermelha e preta goleou por 6 a 0 com gols de Ugartemendia contra, Said, Diakhaby, Gnagnon, Habibou e Mexer.

Croix Football IC x Saint-Étienne

No Stadium Nord Lille Metrópole, o Croix Football IC da quinta divisão encarou o Saint-Étienne. A equipe verde e branca venceu por 4 a 1 com gols de Hamouma, Veretout, Soderlund e Keyta. Para o time mandante o gol foi de Dia.

Lyon x Montpellier

O Lyon enfrentou o Montpellier no Stade des Lumières. Os gones não tiveram dificuldades e golearam pelo placar de 5 a 0, com gols de Cornet duas vezes, Lacazette, Diakhaby e Fekir.

Confiram outros resultados da Copa da França

Avranches 3 x 1 Stade Lavallois

Les Herbiers 4 x 3 Gazélec Ajaccio

Le Poiré sur Vie 3 x 1 Viry Châtillon

Blagnac 0 x 1 Chamois Niortais

Bergerac (3) 2 x 2 (2) Rodéo

Hauts Lyonnais (3) 0 x 0 (4) CA Bastia

Sarreguemines 2 x 1 Stade de Reims

Strasbourg 4 x 2 Épinal

Quevilly Rouen 3 x 2 Drancy JA

Grenoble 2 x 1 Fréjus St-Raphaël

Auxerre 4 x 2 Troyes

Châteauroux 4 x 1 Pau

Istres 1 x 3 Consolatt Marseille

Sábado 14/01

12h00 – Prix-lés-Mézières x Feignies-Aulnoye

15h00 – Lunéville x Chambly

Quarta-feira 18/01

Fleury 91 x Brestois