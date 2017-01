Com boa atuação do atacante Laborde, Bordeaux bate Guingamp e avança na Copa da Liga

Google Plus

INCIDENCIAS: Jogo válido pelas quartas de finais da Copa da Liga Francesa 2016/17, realizado no estádio Matmut-Atlantique, em Bordeaux, na França

Nesta quarta-feira (11), no estádio Matmut-Atlantique, o Bordeaux virou o jogo e derrotou o Guingamp, por 3 a 2, em partida válida pelas quartas de finais da Coupe de la Ligue. Os Girondins foram a terceira equipe a confirmar vaga nas seminais da competição, pois além dele, Nancy e Monaco também avançaram.

O Guingamp abriu o placar com Sloan Privat, aos 11 minutos de jogo. Cinco minutos depois, o africano François Kamano empatou e acendeu o Bordeaux para a virada. Gaetan Laborde marcou dois tentos e liderou a classificação dos Girondins. No finalzinho, Nicolas Benezet saiu do banco para diminuir aos visitantes, mas não foi o suficiente.

A equipe do sudoeste francês voltará aos gramados neste próximo sábado (14), pela Ligue 1, quando enfrentará o Angers. Já o Guingamp enfrentará no mesmo dia o time do Lorient, fora de casa. Ambas partidas serão válidas pela 20ª rodada.

Apesar de tomar o gol, Bordeaux empata e busca a virada

Mesmo jogando fora de casa, foi o Guingamp quem abriu o placar no Matmut-Atlantique. O atacante Sloan Privat aproveitou muito bem de cabeça o ótimo escanteio no canto direito cobrado por Thibault Giresse, não dando chances de defesas para o goleiro Jerome Prior.

Buscando a classificação, o Bordeaux não se desesperou em começar o jogo atrás do placar e rapidamente respondeu, aliviando seus torcedores. Aos 16 minutos, Maxime Poundjé acertou um lindo passe para o atacante François Kamano, o malês dominou e não perdoou o arqueiro Romain Salin, balançando as redes para a equipe da casa.

O Bordeaux começou a crescer mais ainda na partida após o gol, o ex-Corinthians Malcom, Jeremy Toulalan e Valentin Vada quase conseguiram marcar e virar para os Girondins. Mas quem decidiu mesmo foi o inspirado Gaetan Laborde, que estava sumido do jogo, até então. Após escanteio muito bem cobrado por Vada, aos 36 minutos, o atacante francês se deslocou bem da marcação adversária e de cabeça mandou para as redes, virando a partida e incendiando o time da casa ao segundo tempo.

Bordeaux faz mais um; Guingamp desconta no final, mas não impede derrota

O segundo tempo começou como terminou o primeiro tempo, com o Bordeaux totalmente no ataque e pressionando o Guingamp. Após alguns arremates a gol e chances desperdiçadas, principalmente pela equipe da casa. Aos 65 minutos, Laborde mostrou eficiência para marcar o terceiro aos Girondins. O francês recebeu passe preciso do brasileiro Malcom e não desperdiçou, mandou para o fundo da rede e deixou o Bordeaux em situação mais confortável.

A equipe da casa recuou ao fazer o terceiro gol e começou a tomar uma grande pressão do Guingamp. Por sorte, a mira dos jogadores do time visitante não estavam em dia e não levaram tanto perigo.

Mas aos 88 minutos, Nicolas Benezet saiu do banco para esquentar o jogo. Os atacantes do Guingamp que não conseguiam empurrar a bola para rede, tiveram uma aula com o meio-campista, que com poucos minutos em campo, conseguiu deixar o dele após um arremate de fora da área, diminuindo aos visitantes. Apesar disso, o Guingamp não conseguiu evitar a derrota e foi eliminado da competição.