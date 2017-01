Thiago Silva marca dois gols, PSG vence Metz e vai à semifinal da Copa da Liga

O Paris Saint-Germain recebeu o Metz no Stade Parc des Princes em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Liga Francesa 2016/17, nesta quarta-feira (11). Os parisienses levaram e melhor e venceram pelo placar de 2 a 0, com dois gols marcados pelo zagueiro brasileiro Thiago Silva.

O resultado garantiu o time da capital francesa na semifinal e enfrentará o Bordeaux no dia 24 deste mês. O PSG é o atual tricampeão da competição. Do outro lado, o Monaco pega o Nancy.

A próxima partida do PSG será contra o Rennes, no Roazhon Park, próximo sábado (14). Enquanto que o Metz enfrenta o Nice no Allianz Riviera, no próximo domingo (15). Os jogos serão válidos pela Ligue 1, que retoma suas atividades neste final de semana.

Num jogo com o inicio truncado, os mandantes foram abrir o marcador apenas aos 27 minutos da etapa inicial, em cobrança de escanteio batido por Di María. O argentino mandou na cabeça de Thiago Silva, o zagueiro brasileiro se livrou da marcação e mandou para o fundo do gol, deixando sua equipe em vantagem.

Na segunda etapa, a equipe da casa aumentou o marcador no segundo tempo, na mesma jogada, em cobrança de escanteio. Di María levantou novamente na área e outra vez Thiago Silva cabeceou no canto esquerdo do goleiro Oberhauser, decretando a classificação para os parisienses a próxima fase.

O clube buscará mais uma vez levantar a taça do torneio no qual é o maior campeão com seis conquistas e podendo ser a quarta seguida. Na temporada passada derrotaram o Lille. A final está marcada para o dia 1° de abril na cidade de Lyon que sediará desta vez, após 18 anos sendo disputada no Stade de France.