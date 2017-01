Com PSG e Monaco favoritos, semis da Copa da Liga são definidas

Foto: Sebastien Bozon/AFP/Getty Images

Neste meio de semana, conhecemos os semifinalistas da Copa da Liga Francesa 2016/17. Quatro clubes da Ligue 1 permanecem na competição, incluindo o atual tricampeão Paris Saint-Germain. Nas partidas das quartas de final, aconteceram classificações fáceis, no sufoco e com emoção.

Nantes 0 x 2 Nancy

Após um longo período em má fase, o Nantes conseguiu se recuperar. No mês passado, conseguiu classificação na Copa da Liga, venceu duas na Ligue 1 e no primeiro jogo deste ano avançou na Copa da França. Entretanto, nesta terça-feira (12), os canários perderam para o Nancy por 2 a 0 e deram adeus. O Nancy acumula seis partidas de invencibilidade somando todas as competições. Os gols foram marcados por Dalé e Cuffaut. Os brasileiros Lucas Lima e Diego Carlos foram titulares pelo Nantes.

Sochaux 1 (3) x (4) 1 Monaco

O Monaco teve dificuldades para eliminar o Sochaux, principalmente após sair atrás no placar aos 16 minutos. Andriatsima abriu o placar para o time da segunda divisão. Com escalação mista entre titulares e reservas (Jemerson começou entre os 11 e Fabinho ficou no banco), os monegascos foram em busca do empate no segundo tempo, após etapa inicial de desempenho fraco. Falcao entrou aos 68 minutos e deu cara nova ao ataque do principado, que foi no abafa em busca do gol. O tento saiu na reta final, com um golaço de João Moutinho, que acertou um belo chute no ângulo.

Placar igual, cobranças de pênaltis. O Sochaux começou batendo e anotou gols com Andriatsima, Robinet e Ramaré. Ilaimaharitra mandou na trave e Moussa Sao bateu por cima do travessão. Pelo Monaco, Radamel Falcao, Moutinho, Glik e Sidibé converteram as penalidades. Apenas Carrillo errou, mas logo após Sao isolou sua cobrança.

Bordeaux 3 x 2 Guingamp

Foto: Divulgação/Bordeaux

De virada, o Bordeaux conseguiu sua classificação diante do sempre complicado Guingamp. O rubro-negro abriu o placar com Sloan Privat, aos 11 minutos de jogo. Cinco minutos depois, o africano François Kamano empatou. Gaetan Laborde virou o jogo ainda no primeiro tempo. O jovem de 22 anos mostrou eficiência para marcar o terceiro dos Girondins. Mas jogar contra o EAG é sempre difícil. Na reta final, Nicolas Benezet anotou um gol de fora da área. Nos acréscimos, o time não conseguiu empatar e acabo eliminado pelo Bordeaux. Malcom teve boa atuação.

Paris Saint-Germain 2 x 0 Metz

Foto: Divulgação/PSG

Thiago Silva marcou gols nos minutos 27 das duas etapas para colocar o atual tricampeão na semifinal da Copa da Liga. O capitão balançou as redes em duas oportunidades, ambas pelo alto. O placar não foi mais elástico por conta do goleiro Oberhauser, do Metz, que fez grandes defesas na etapa final. Além do camisa 2, Maxwell também foi titular. Marquinhos e Lucas ficaram no banco e não entraram.

Confronto das semifinais:

Monaco x Nancy

Bordeaux x PSG