Após vitória apertada contra Rennes, Unai Emery vê aspectos positivos no PSG

Foto: Divulgação/PSG

Neste sábado (14), o Paris Saint-Germain viajou a Rennes para enfrentar o Stade Rennais e conseguiu uma vitória muito importante com belo gol do novato Julian Draxler. O triunfo fora de casa manteve a equipe ainda na luta pelas primeiras posições da Ligue 1, além de confirmar o bom começo de 2017 dos parisienses.

Unai Emery viu muitos aspectos positivos no resultado e atuação da equipe: "há muitas coisas positivas hoje. Em primeiro lugar, os três pontos. É importante começar o ano com uma vitória. É também importante para a confiança e o progresso da equipe".

O treinador também ressaltou o fato da defesa ter se saído bem diante da pressão dos donos da casa, sobretudo no segundo tempo: "Não ter sofrido nenhum gol também foi positivo. A equipe sofreu um pouco no segundo tempo, mas também é importante aprender a sofrer. Defendemos bem esta noite".

O espanhol também falou da corrida pelo título francês: "Está começando a segunda metade da temporada e há muitos jogos para jogar. Olho para a minha equipe, como somos e como queremos ser. É importante que a equipe continue progredindo com um bom trabalho e estado de espírito".

Julian Draxler, estreando na Ligue 1 e pela primeira vez titular no PSG, se mostrou muito satisfeito com o gol: "Estou feliz por estar de volta depois de alguns problemas musculares. Fiquei feliz de começar o jogo. Eu também estou feliz que pude ajudar a equipe com esse gol". O alemão também falou o que achou do jogo e considerou o resultado justo: "não foi um jogo fácil. Nós tivemos um primeiro tempo muito bom. Nos 90 minutos, nós merecemos esta vitória".

O PSG manteve se na terceira colocação, porém igualou o número de pontos do Monaco e ficou há dois de distância do Nice. Contudo, ambos jogam neste domingo (15) e há chances do Paris se distanciar de novo. Próximo compromisso parisiense será contra o Nantes, também fora de casa, no sábado (21), em mais uma rodada da Ligue 1.