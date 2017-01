Nice faz jogo pouco inspirado, empata com Metz e deixa a liderança da Ligue 1

Neste domingo (15), em partida válida pela 20ª rodada da Ligue 1 2016/17, o Nice abusou das chances perdidas e não saiu de um simples empate por 0 a 0 com o Metz, no estádio Allianz Riviera.

Com este empate sem gols, o Nice agora caiu para a segunda colocação, com 45 pontos, o Monaco também tem 45 pontos. Os monegascos venceram o Marseille por 4 a 1. Já o Metz não conseguiu sair da zona de rebaixamento com este resultado, estacionando na 18ª posição, com 18 pontos.

Na próxima rodada, o Nice tentará retomar a liderança diante do Bastia na sexta-feira (20), fora de casa. Por outro lado, brigando para sair da zona perigosa, o Metz irá jogar contra o Montpellier, também fora de casa, no sábado (21).

Nice domina primeiro tempo, mas apesar das oportunidades, não consegue abrir o placar

A equipe alvinegra sentiu os quatro titulares que desfalcaram o Nice nestes últimos jogos. Sem a presença de Mario Balotelli, Yoan Cardinale e Yoanes Belhanda, o Metz conseguiu pressionar no começo da partida os donos da casa, tanto que quase conseguiram marcar. Aos 14 minutos, Opa N'Guette recebeu passe vindo do meio campo, o atacante usou toda sua habilidade para passar da marcação e arriscou de fora da área, o goleiro Walter Benítez saltou no canto e com a mão direita parou o chute.

Após essa boa oportunidade, o restante do primeiro tempo só foi dominado pelo Nice. Ricardo Pereira, Arnaud Lusamba e Alassane Plea foram alguns dos que tentaram abrir o placar ao time da casa, mas a pontaria dos jogadores alvinegros ficaram à desejar. Tanto que o goleiro Thomas Didillon não precisou realizar nenhuma grande defesa, apenas viu as finalizações do Nice passarem longe de sua meta,

Os escanteios e faltas foram boas soluções para a equipe da casa, mas por falta de capricho na conclusão, por muito pouco as jogadas de bola parada não decidiram o jogo para o Nice.

Metz dá susto no começo do segundo tempo; os donos da casam reagem, mas não saem do zero

Logo aos três minutos, o Metz perdeu a melhor chance do jogo. Após lançar uma bola dentro da área do Nice, em uma falta pela direita do campo, o zagueiro argentino Guido Milan fez um porta luz, a jogada enganou a marcação adversária, sobrando no pé de Renaud Cohade, que saiu na cara do gol e chutou firme, mas o goleiro Benítez saiu muito bem nos pés do jogador e fez a defesa com o braço.

Após este susto, o Nice reagiu e teve uma grande oportunidade aos 67 minutos, com uma ótima jogada iniciada no campo de defesa. Vincent Koziello levou a marcação do Metz para ele, deixando a direita livre para algum companheiro de equipe receber a bola, Alassane Plea fez uma leitura perfeita do jogo e se infiltrou na direita, recebendo o passe, o atacante saiu de frente com o gol, chutou, mas a bola passou rente a trave esquerda.

O restante do jogo foi bem morno, sem grandes chances. O técnico do Nice até colocou jogadores ofensivos para tentar fazer o gol no finalzinho, mas o Metz se fechou no campo de defesa e não deixou o Nice se infiltrar.